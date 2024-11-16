السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد المورينجا، لصحة القلب والكبد وجمال البشرة والشعر

المورينجا لصحة الجسم
المورينجا لصحة الجسم

فوائد المورينجا، للصحة عديدة، فهي نبات طبيعي ذو قيمة غذائية وطبية عالية، وتعتبر واحدة من أغنى النباتات بالمغذيات الطبيعية. 

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد المورينجا مذهلة للصحة ولجمال المرأة، فهي كنز صحي غني بالفوائد التي تعزز صحة الإنسان وجمال المرأة. 

سواءً تم استخدامها كمكمل غذائي أو في العناية الشخصية، فإن فوائدها لا تنتهي، مما يستوجب ضرورة الاستفادة منها.


أهم فوائد المورينجا للصحة والجمال
 

فوائد المورينجا
فوائد المورينجا

وتستعرض الدكتورة هدى، أبرز فوائد المورينجا الصحية والجمالية وتأثيراتها المذهلة على صحة الإنسان.

الفوائد الغذائية للمورينجا
تُعد المورينجا مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامين C، وفيتامين A، وفيتامين E، بالإضافة إلى الكالسيوم، والبوتاسيوم، والحديد. كما تحتوي أوراقها على نسبة عالية من البروتين، مما يجعلها خيارًا غذائيًا مثاليًا للنباتيين والأشخاص الذين يعانون من نقص البروتين.

تُستخدم أوراق المورينجا كمكمل غذائي نظرًا لاحتوائها على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة، مثل الكيرسيتين وحمض الكلوروجينيك، التي تساهم في حماية الجسم من الأمراض المزمنة وتعزز مناعة الجسم.

الفوائد الصحية للمورينجا
تحسين صحة القلب:
تساعد المورينجا في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. كما تعمل مضادات الأكسدة فيها على تحسين صحة الأوعية الدموية ومنع تراكم الدهون.

ضبط مستويات السكر في الدم:
أظهرت الدراسات أن المورينجا قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يجعلها مفيدة للأشخاص المصابين بداء السكري أو المعرضين للإصابة به.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:
تحتوي المورينجا على ألياف غذائية تعزز من حركة الأمعاء وتساعد في الوقاية من الإمساك. كما تساهم في تهدئة التهابات المعدة وتحسين عملية الهضم.

دعم صحة الكبد:
تمتلك المورينجا خصائص تساهم في حماية الكبد من التلف الناتج عن السموم، كما تعزز من قدرة الكبد على التخلص من السموم وتنظيم إفراز الإنزيمات.

تعزيز المناعة:
بفضل احتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، تعزز المورينجا مناعة الجسم وتساعد في الوقاية من الأمراض الناتجة عن العدوى البكتيرية والفيروسية.

تحسين صحة العظام:
يُعد الكالسيوم والبوتاسيوم الموجودان في المورينجا أساسيين لصحة العظام، حيث يساهمان في تقويتها وحمايتها من الهشاشة، خاصة عند النساء في سن اليأس.

 

فوائد المورينجا الجمالية للبشرة والشعر


صحة البشرة:
تحتوي المورينجا على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساهم في حماية البشرة من التلف الناتج عن التعرض لأشعة الشمس والتلوث. كما تساعد في ترطيب البشرة وتقليل ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

 

تعزيز صحة الشعر:
تعمل المورينجا على تحسين صحة فروة الرأس بفضل محتواها الغني بالزنك والحديد، مما يعزز من نمو الشعر ويقلل من تساقطه. كما تساهم الزيوت المستخلصة منها في تغذية الشعر وإضفاء لمعان طبيعي عليه.

 

تنقية الجسم:
تساعد خصائص المورينجا المضادة للأكسدة والمطهرة في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، مما ينعكس إيجابيًا على صحة البشرة والشعر.

المورينجا للصحة
المورينجا للصحة

طرق استخدام المورينجا
يمكن استخدام المورينجا بعدة أشكال، منها:

شاي المورينجا، الذي يُعتبر مشروبًا مهدئًا ومفيدًا.
مسحوق أوراق المورينجا، الذي يُضاف إلى العصائر أو الأطعمة للحصول على قيمتها الغذائية.
زيت المورينجا، الذي يُستخدم للعناية بالبشرة والشعر.

فوائد الكركديه الساخن، يساعد على الاسترخاء ويحمي من أمراض عدة

7 فوائد للزعفران أهمها تنظيم الدورة الشهرية وتقوية المناعة ومعالجة الاكتئاب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

 

 

 

 

عناصر غذائية مهمة موجودة في المورينجا فوائد المورينجا الصحية فوائد المورينجا للبشرة فوائد المورينجا للجهاز الهضمي فوائد المورينجا للقلب فوائد المورينجا لمرضى السكري

مواد متعلقة

فوائد الشاي الأخضر، مهم للتخسيس ويحافظ على شباب البشرة ويقي من السرطان

فوائد الكزبرة، تخفض السكر بالدم وتعزز صحة القلب وتساعد على الاسترخاء

فوائد فيتامين ه‍، يحارب أمراض القلب والسرطان ويحمي من السكتات الدماغية

فوائد الشعير، يحمى من السرطان وأنيميا فقر الدم ويقوى العظام

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

مطالب دفاع فتوح خلال جلسة محاكمته بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي مخدرات (فيديو وصور)

جريمة في حق الوطن، خبير اقتصادي يكشف سر الحصيلة الدولارية للمصدرين

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

الفراخ البيضاء تسجل 68 جنيهًا، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

بمشاركة مصر، كل ما تريد معرفته عن قمة مجموعة العشرين المقبلة بالبرازيل

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

مصرع 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين في حريق بمستشفى بالهند (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

تفسير حلم السجود في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والروحانية العالية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads