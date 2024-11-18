فوائد الزبيب، يحمى من هشاشة العظام وأنيميا فقر الدم ويقوى المناعة

فوائد الزبيب، الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة التى يتم تصنيعها من العنب وعادة يقدم مع المكسرات وله شعبية كبيرة، حيث يستخدم فى تزيين الحلوى.

وفوائد الزبيب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله دائما.

أهمية تناول الزبيب

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الزبيب هو أحد الأطعمة المجففة التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعله خيار ممتاز لإضافته إلى النظام الغذائي، والزبيب هو عنب مجفف، ويحتفظ بالكثير من العناصر الغذائية الموجودة في العنب الطازج، ويتنوع الزبيب إلى أنواع مختلفة مثل الزبيب الأسود والزبيب الأصفر، ولكن كل الأنواع تحمل فوائد صحية مذهلة.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الزبيب

وأضاف السيد، أن الزبيب يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين K، بالإضافة إلى المعادن المهمة مثل الحديد والبوتاسيوم والماغنيسيوم، فالحديد الموجود في الزبيب يساعد في الوقاية من فقر الدم وتحسين صحة الدم، والبوتاسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

فوائد الزبيب للصحة

فوائد الزبيب للصحة

وتابع، أن من فوائد الزبيب:-

له تأثير إيجابي على صحة القلب، بسبب احتوائه على الألياف والمركبات النباتية مثل البوليفينولات، ويساعد الزبيب على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الزبيب يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والفينولات، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة التي تضر بالخلايا وتساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة.

مضادات الأكسدة تعمل أيضا على تقليل الالتهابات في الجسم وتحسين صحة الجلد.

الزبيب مصدر جيد للألياف الغذائية التي تدعم عملية الهضم، والألياف تساعد في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

تناول الزبيب بانتظام يمكن أن يكون مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية.

الزبيب يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم والماغنيسيوم، وهما عنصران مهمان للحفاظ على صحة العظام، حيث يساعد الزبيب في الوقاية من هشاشة العظام ويحسن من كثافة العظام، مما يجعل من تناوله جزءًا مهمًا من النظام الغذائي، خاصة في مراحل العمر المتقدمة.

على الرغم من أن الزبيب يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة نسبيًا بسبب تركيز السكريات الطبيعية فيه، إلا أنه يمكن أن يكون مفيد في نظام غذائي لفقدان الوزن عند تناوله باعتدال.

الألياف الموجودة فيه تساعد في تعزيز الشعور بالشبع، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام.

الزبيب يحتوي على مادة تدعى التربتوفان، وهي حمض أميني يساعد في تحسين المزاج والحد من القلق والتوتر، التربتوفان يتم تحويله في الجسم إلى سيروتونين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن تحسين الحالة المزاجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا