أخبار مصر: رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ICT".. الصيادلة تكشف مفاجأة عن عقار الـGHP.. فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، مفاجأة بشأن عقار الـ GHP المشهور إعلاميا بمخدر الاغتصاب، بعد القبض على مذيعة مخدر الاغتصاب، التي وصفت بأنها “أجرأ بنت في مصر”.

وجهت ليلى بيريرا، رئيس نادي بالميراس البرازيلي، انتقادات لاذعة وساخرة لفكرة التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي.

وقالت رئيس نادي بالميراس لشبكة VIVA SPORT البرازيلية: “إن ناديها ليس عيادة طبية كي يتعاقد مع نيمار”.

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، اليوم الأحد، الموافق 17 نوفمبر الجاري، العديد من الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى عروض الأفلام بمسابقات المهرجان المختلفة.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا، على حكم حبسه في قضية التزوير وشقيقه لمدة عام.

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم، لا يمكن أن يحل بصورة فورية على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه استقبل كافة ممثلي الملاك والمستأجرين، لكي يفهم أزمة قانون الإيجار، مما أدى لوصوله إلى قناعة بأن حل هذه الأزمة يكون من خلال التدريج، حيث قام البرلمان بتحرير العلاقة الإيجارية في الشخصيات الاعتبارية.

يبحث مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عددا من العروض الاحترافية التي تلقاها لاعب الفريق حسام عبد المجيد خلال الساعات الماضية.

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 17 - 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

تمكنت وحدة الشاباك ولاهاف 433 التابعة للشرطة الإسرائيلية من القبض على 3 مشتبه بهم في إطلاق قنبلتين ضوئيتين بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا الليلة الماضية، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية صباح اليوم الأحد.

حرص معتز شقيق الفنان الراحل، علاء ولي الدين، على حضور عرض النسخة المرممة من فيلم قشر البندق، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

قال يسري نصر الله إنه من المهم جدًا للمخرج اختيار الأشخاص الذي يعمل معهم في المشاريع المختلفة، والذين يسمحون له بمطلق الحرية لتكون النتيجة النهائية للعمل بالشكل الذي يأمله وأراده من البداية

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، مقاطع مصورة لعملية استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقنابل مضيئة أمس السبت.

كشف قانون البنك المركزى عددا من الشروط للاطلاع على البيانات والحسابات وفقا لهذا القانون.

وحسب المادة (١٤٠) تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة.

قالت كيم يو جونج شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية ستدفع "ثمنا غاليا" جراء إرسالها في اليوم السابق منشورات دعائية عبر الحدود، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

أكد المخرج يسري نصر الله خلال محاضرته بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية والتي كانت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، أنه لم يشعر بالمجازفة عندما بدأت فيلم “سرقات صيفية” بفنانين غير معروفين وإنما المجازفة الحقيقية هي بدء عملي الأول مع نجوم معروفين.

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، حقيقة تجديد تعاقد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الأبيض خلال الفترة القادمة.

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة الأوكرانية كييف بعد وضع القوات الجوية معظم أنحاء البلاد تحت إنذار الغارات.

سجلت أسعار الأسمدة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك بعد فترة تذبذب ما بين ارتفاعات كبيرة وانخفاضات متوسطة؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

علق رئيس حزب إسرائيل، بيتنا أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، على حادثة استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقنابل مضيئة مساء أمس السبت.

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في معارك شمالي غزة أمس السبت، بحسب "رويترز".