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بعد القبض على مذيعة مخدر الاغتصاب، الصيادلة تكشف مفاجأة عن عقار الـGHP

مذيعة مخدر الاغتصاب،
مذيعة مخدر الاغتصاب، فيتو

مخدر الاغتصاب، كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، مفاجأة بشأن عقار الـ GHP المشهور إعلاميا بمخدر الاغتصاب، بعد القبض على مذيعة مخدر الاغتصاب، التي وصفت بأنها “أجرأ بنت في مصر”.

 

قضية اغتصاب فتاة الفيرمونت

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”: أن عقار أو مخدر الاغتصاب مادة على شكل سائل أو بودر وسهل جدا خلطها مع أي مشروب ويؤدي إلى تغيب الفتاة عن الوعي وتأثيره يعتمد على كمية الجرعة".

 

اغتصاب الفتيات بسبب مادة الـ GHP

وتابع: "لو زادت كمية مخدر الاغتصاب عن جرام تؤدي إلى اللاوعي والتخدير وتكون المقاومة معدومة وتعمل حالة من النسيان وفقدان للذاكرة، والمادة تختفي من الدم والبول خلال 24 ساعة، فالفتاة تفقد القدرة ولا تستطيع الحركة".

 

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منع مادة الـ GHP في أمريكا وأوروبا

 

وأشار: "مادة الـ GHP تم منعها في أمريكا وأوروبا بعد رصد حالات وفيات بسبب جرعات زائدة من مخدر الاغتصاب، وهذا المخدر غير موجود في مصر وغير مسجل والمنظمات العالمية منعت المادة المصنعة، ويتم تهريبها من الخارج لمصر".

 

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