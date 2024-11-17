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أخبار مصر

رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ICT" اليوم نيابة عن رئيس الجمهورية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويعد المعرض واحدًا من أهم الأحداث السنوية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يستقطب المعرض كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويشهد استعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية.

ويقام المعرض هذا العام تحت شعار يعكس التوجه نحو التحول الرقمي والتنمية المستدامة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين والخبراء المحليين والدوليين.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض الإعلان عن مبادرات ومشروعات جديدة تسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا.

 

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