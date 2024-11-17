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حوادث

اليوم، استئناف عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا، على حكم حبسه في قضية التزوير وشقيقه لمدة عام.

كانت النيابة قد أحالت عصام صاصا وشقيقه محمد و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لأنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة، ولكونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع موظف عام، حسن النية، موثق بمكتب توثيق مجلس النواب، في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو التوكيل الرسمى العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثانى على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

 

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