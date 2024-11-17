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رياضة

نجم الزمالك يتلقى عروضا احترافية من فرنسا والإمارات

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك، يبحث مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عددا من العروض الاحترافية التي تلقاها لاعب الفريق حسام عبد المجيد خلال الساعات الماضية.

وكشفت مصادر، أن اللاعب تلقى عددا من العروض الاحترافية أبرزها في فرنسا والإمارات.

وتطور مستوى عبد المجيد بشكل جيد مع الزمالك مؤخرا، وأصبح من العناصر الأساسية للفريق، كما انضم لمنتخب مصر الأول.

وينتظر مسئولو الزمالك وصول العروض الاحترافية بشكل رسمي إلى النادي من أجل الرد عليها.

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