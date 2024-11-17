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رياضة

طارق السيد: زيزو هيجدد للزمالك، والأهلي ما يقدرش على تمنه

أحمد مصطفى زيزو،
أحمد مصطفى زيزو، فيتو

زيزو، كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، حقيقة تجديد تعاقد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الأبيض خلال الفترة القادمة.

موعد انتهاء عقد زيزو مع الزمالك

وينتهي عقد "زيزو" مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مع أي ناد خلال الميركاتو الشتوي، والرحيل عن الفريق في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم، حال عدم التوصل لاتفاق على التجديد.

طارق السيد، فيتو
طارق السيد، فيتو

وقال طارق السيد في تصريحات تليفزيونية: "كل مصر تتحدث عن زيزو كأنه اللاعب الوحيد الذي يجدد عقده".

وتابع: "اللاعب لم يكن له أي رد فعل يشير إلى رفضه التجديد، والزمالك يسعى للتجديد، ولو لا قدر الله لم ينجح التجديد، فـ زيزو لن يلعب في أي نادٍ مصري سوى الزمالك".

الأهلي ميقدرش على سعر زيزو

وأردف: "زيزو سيجدد للزمالك خلال الفترة القادمة، وهناك أخبار جيدة لجمهور الأبيض، واللاعب متواجد داخل نادي الزمالك إن شاء الله".

واختتم: "هناك مفاوضات من أندية مصرية مع زيزو، وهناك عروض قوية له، ولن يلعب للأهلي، الأهلي ما يقدرش على تمنه، واللاعب متمسك بالزمالك".

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