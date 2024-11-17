انفجارات عنيفة تهز العاصمة كييف (فيديو)

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن انفجارات عنيفة هزت العاصمة الأوكرانية كييف بعد وضع القوات الجوية معظم أنحاء البلاد تحت إنذار الغارات.

Se reportan potentes explosiones en Zaporozhye, el Ejército Ruso ataca.



(El grupo de vehículos aéreos no tripulados Geranium continúa trabajando en objetivos en Ucrania. Los canales de vigilancia informan sobre explosiones en Kyiv y Jarkov). 17 de Nov. pic.twitter.com/qgbDEApEOO November 17, 2024

ومن جانبه، قال الجيش الأوكراني: وحدات الدفاع الجوي تحاول صد هجوم جوي روسي على كييف.

من جانب آخر، أكدت مجموعة السبع أمس السبت، التزامها بفرض أثمان باهظة على روسيا عبر العقوبات وضوابط التصدير وإجراءات فعّالة أخرى.

وبحسب «سكاي نيوز»، قال زعماء مجموعة دول السبع الكبرى إن روسيا تظل العقبة الوحيدة أمام سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

انتهاء الحرب العام المقبل بطريقة دبلوماسية



وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت "يجب أن نفعل كل شيء لضمان انتهاء الحرب العام المقبل بطريقة دبلوماسية".

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، شدد زيلينسكي على أن وضع ساحة المعركة في شرق أوكرانيا صعب.

انخفاض المساعدات الأمريكية واحتمال انتهاء الصراع في أوكرانيا



وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مصدوم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، ويخشى من انخفاض المساعدات الأمريكية واحتمال انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وأضاف فيتسو في تصريحات: "رأيت الرئيس زيلينسكي بأم عيني في مؤتمر صحفي في بودابست. هل سبق لكم أن رأيتم شخصًا يخشى أن تنتهي الحرب؟ أنا رأيته، اسمه الرئيس زيلينسكي. زيلينسكي مصدوم لأن ترامب فاز وقد يوقف المساعدات الأمريكية".



وفي وقت سابق، أشار فيتسو إلى أن بعض السياسيين الأوروبيين يقترحون أن يتحمل الاتحاد الأوروبي المسؤولية المالية الكاملة عن دعم أوكرانيا إذا توقفت الولايات المتحدة عن تقديم المساعدة لكييف، مؤكدًا أن سلوفاكيا لن توافق على ذلك.