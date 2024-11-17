الأحد 17 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار

نيمار وليلى بيريرا،
نيمار وليلى بيريرا، رئيس نادي بالميراس البرازيلي، فيتو

وجهت ليلى بيريرا، رئيس نادي بالميراس البرازيلي، انتقادات لاذعة وساخرة لفكرة التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي.

 

وقالت رئيس نادي بالميراس لشبكة VIVA SPORT البرازيلية: “إن ناديها ليس عيادة طبية كي يتعاقد مع نيمار”.

وأضافت: "نيمار لاعب رائع، ولكننا نبرم الصفقات لنستفيد منها، ونتعاقد مع اللاعب الذي يستطيع المشاركة فور انضمامه للفريق".

ويواجه نيمار شكوكًا حول مستقبله مع الهلال بسبب كثرة إصاباته التي أفسدت تجربته مع الفريق السعودي.

وانضم نيمار إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي وسط توقعات بصفقة مدوية، ولكن اللاعب البرازيلي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده ضد أوروغواي خلال شهر أكتوبر 2023 بتصفيات كأس العالم.

وغاب نيمار عن المستطيل الأخضر لمدة عام كامل قبل أن يعود للمشاركة يوم 21 أكتوبر الماضي أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة بعدما قررت إدارة الهلال قيده بالقائمة الآسيوية.

وتعرض اللاعب البرازيلي للإصابة في مباراة الاستقلال الإيراني بالبطولة القارية ليغيب لفترة تصل إلى 6 أسابيع.

وارتبط اسم نيمار بالرحيل إلى سانتوس البرازيلي بعد نهاية عقده مع الهلال في صيف 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية.

ليلى بيريرا رئيس نادي بالميراس البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي تصفيات كأس العالم

مواد متعلقة

مصير نيمار مع الهلال وهل يرحل عن النادي السعودي؟

الهلال السعودي يحدد موقف نيمار من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

من أجل ميسي ومونديال الأندية، نيمار يستعد للرحيل عن الهلال السعودي

رسميا، الهلال السعودي يعلن مدة غياب نيمار بعد إصابته الأخيرة

الأكثر قراءة

بعد القبض على مذيعة مخدر الاغتصاب، الصيادلة تكشف مفاجأة عن عقار الـGHP

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار

ليبرمان يعلق على حادثة استهداف منزل نتنياهو بقنابل مضيئة

قانون البنك المركزي، شروط الاطلاع على البيانات والحسابات

نجم الزمالك يتلقى عروضا احترافية من فرنسا والإمارات

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للدعوة الإسلامية والحوار الحضاري، اليوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بسبب منشورات دعائية

منوعات

المزيد

رصاصة تعطل إقلاع طائرة من مطار دالاس (فيديو)

امرأة تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 منزل بأمريكا (فيديو)

صانع محتوي جزائري يحتال لجمع الأموال بزعم الأعمال الخيرية

مكافحة بق الفراش في شقة يتسبب بـكارثة لحي كامل بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 16/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده السبت في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 16/ 11/ 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 17 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads