لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار

وجهت ليلى بيريرا، رئيس نادي بالميراس البرازيلي، انتقادات لاذعة وساخرة لفكرة التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي.

وقالت رئيس نادي بالميراس لشبكة VIVA SPORT البرازيلية: “إن ناديها ليس عيادة طبية كي يتعاقد مع نيمار”.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, descarta uma possível contratação de Neymar para 2025 durante uma entrevista ao portal UOL Esporte:



"O Palmeiras não é um departamento médico."



Ela continuou, explicando sua posição:



"Neymar é um grande jogador, mas ele vai para o… pic.twitter.com/tmz0gvwWzb November 16, 2024

وأضافت: "نيمار لاعب رائع، ولكننا نبرم الصفقات لنستفيد منها، ونتعاقد مع اللاعب الذي يستطيع المشاركة فور انضمامه للفريق".

ويواجه نيمار شكوكًا حول مستقبله مع الهلال بسبب كثرة إصاباته التي أفسدت تجربته مع الفريق السعودي.

وانضم نيمار إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي وسط توقعات بصفقة مدوية، ولكن اللاعب البرازيلي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده ضد أوروغواي خلال شهر أكتوبر 2023 بتصفيات كأس العالم.

وغاب نيمار عن المستطيل الأخضر لمدة عام كامل قبل أن يعود للمشاركة يوم 21 أكتوبر الماضي أمام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا للنخبة بعدما قررت إدارة الهلال قيده بالقائمة الآسيوية.

وتعرض اللاعب البرازيلي للإصابة في مباراة الاستقلال الإيراني بالبطولة القارية ليغيب لفترة تصل إلى 6 أسابيع.

وارتبط اسم نيمار بالرحيل إلى سانتوس البرازيلي بعد نهاية عقده مع الهلال في صيف 2025.