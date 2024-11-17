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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده شمالي غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

غزة الأن ، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في معارك شمالي غزة أمس السبت، بحسب "رويترز".

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش منذ اندلاع الحرب في غزة في الـ7 من أكتوبر 2023 إلى 796 جنديًّا، بينهم 192 ضابطًا، وفق بيان الجيش.

وبين أن ربع القتلى يحملون صفة "قائد"؛ ما يعكس حجم الخسائر في صفوف القيادات العسكرية.

وفقًا لبيانات الجيش، قُتل منذ بداية الحرب: 67 قائد فصيل، 63 قائد سرية، 20 نائب قائد سرية، 5 قادة كتائب، 7 نواب لقادة كتائب، 4 قادة ألوية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن عدد الجنود المتاحين حاليًّا لا يتجاوز 83% من القوة المطلوبة، بسبب ارتفاع أعداد القتلى والمصابين.

وتوقعت الإذاعة أن ينخفض هذا العدد إلى 81% العام المقبل.

في ظل هذه الأوضاع، يمارس  الجيش ضغوطًا على القيادة السياسية لإطالة مدة الخدمة العسكرية النظامية، في محاولة لتعويض النقص المتزايد في القوة المقاتلة.

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غزة الان غزة

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