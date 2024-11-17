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سياسة

رئيس محلية البرلمان: تغيير الأجرة في الإيجار القديم أصبح فرض عين

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف قانون الإيجار القديم، لا يمكن أن يحل بصورة فورية على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه استقبل كافة ممثلي الملاك والمستأجرين، لكي يفهم أزمة قانون الإيجار، مما أدى لوصوله إلى قناعة بأن حل هذه الأزمة يكون من خلال التدريج، حيث قام البرلمان بتحرير العلاقة الإيجارية في الشخصيات الاعتبارية. 

 

ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم


وتابع"السجيني"، خلال حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "Ten"، أن الجلسات النقاشية التي حدثت في الإعلام حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، أدت لتفهم المالك بأن الحل لقانون الإيجار القديم في حاجة إلى وقت، ولا يمكن أن يحصل إلا من خلال التدريج، كما أن المستاجر اقتنع أيضا بهذا الأمر. 

 

حكم الدستورية العليا


وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت الإيجار في قانون الإيجار القديم رفع الحرج عن الجميع سواء البرلمان أو الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا الحكم هو عنوان الحقيقة، ويلزم مجلس النواب بتعديل قانون الإيجار القديم خلال فترة معينة. 
 

تغيير الأجرة في الايجار القديم

ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية تناول عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، وهذا يعني أن تغيير قيمة الأجرة أصبح فرض عين، مشيرًا إلى أن محكمة الدستورية العليا هي أم المحاكم، والبرلمان يلتزم بقراراتها. 
 

وتابع أن الأجرة ستتغير الفترة المقبلة في المساكن الخاضعة للقانون الإيجار القديم، وهذا لا يعني طرد المستأجرين على الإطلاق.

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آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب


وأشار إلى أن هناك أفكارا حول وضع حد أدنى للوحدات الخاضعة للإيجار القديم، والحديث على زيادة الأجرة لعشر أضعاف عبث، معقبًا: "يعني وحدة سكنية في الزمالك تؤجر بـ5 جنيهات، بعد رفع الأجرة تدفع 50 جنيهًا، وهذا عبث".

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