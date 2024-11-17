أسعار الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 17 - 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب المحلية وفق آخر تحديث لها في الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4068 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3051 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28480 جنيهًا.

الذهب يهبط عالميًا إلى مستوى 2560 دولارا للأوقية

هبطت أسعار الذهب عالميا اخر تعاملات الاسبوع في البورصة لتصل إلى أدنى مستوى نحو شهرين تحت ضغط ارتفاع الدولار، وفي وقت ينتظر فيه المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة.