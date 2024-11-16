قصة مذيعة مخدر الاغتصاب.. وصفوها بـ«أجرأ بنت في مصر».. مقاطعها خادشة للحياء وأحاديثها إباحية.. أرباحها من السيوشيال تتجاوز 6 ملايين جنيه.. و«هتعدي» آخر كلماتها

أثارت مذيعة مخدر الاغتصاب، التي وصفت بأنها "أجرأ بنت في مصر، ردود أفعال وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض عليها بحيازة أكثر من 180 لترا من مخدر يُعرف باسم "مخدر اغتصاب الفتيات GHP"، بقيمة بلغت نحو 145 مليون جنيه.

مذيعة مخدر الاغتصاب بلوجر لمحتوى إباحي

مذيعة مخدر الاغتصاب كانت في الأصل بلوجر تبث محتوى غريب وإباحي عبر موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، حيث بلغ عدد المشتركين في قناتها التي تبثها باسمها، والتي بدأتها منذ حوالي 6 سنوات، وبلغ عدد المشتركين فيها 210 آلاف مشترك، وتحتوي على 43 مقطع فيديو، كانت تتحدث فيها عن موضوعات "إباحية".

مذيعة البرامج الإباحية الأكثر شهرة، فيتو

أول مقطع فيديو مثبت على قناة مذيعة مخدر الاغتصاب قدمته منذ 3 سنوات بعنوان"الإباحية"، وكانت تناقش فيه الألفاظ والكلمات التي تدخل تحت مفهوم "الألفاظ الجنسية"، ووصل عدد مشاهدة الفيديو نحو 522 ألف مشاهدة.

من بين 43 مقطع فيديو بثته المذيعة البلوجر عبر قناتها عبر قناتها على "اليوتيوب"، ظهرت في 33 فيديو بمحتوى إباحي وبه ألفاظ خارجة عن المألوف وبعيدة عن أخلاقيات المجتمع، ووصلت نسبة مقاطع الفيديو الإباحية التي تبثها مذيعة مخدر الاغتصاب نحو 77% من مقاطع الفيديو التي بثتها عبر قناتها.

أجرأ مذيعة في مصر تناقش مواضيع إباحية

وانطلقت مذيعة مخدر الاغتصاب من كونها بلوجر لها قناة على الـ"توتيوب"، إلى برنامج تقدمه على قناة فضائية بعنوان "ضرب نار"، وكان برنامجها بالفعل "اسم على مُسمى"، ونقلت مواضيعها الإباحية على اليوتيوب إلى برنامجها التليفزيوني، فلقبت بـ "أجرأ مذيعة"، و"أجرأ بنت في مصر"

القبض على مذيعة مخدر الاغتصاب، فيتو

وتتناول مذيعة مخدر الاغتصاب أو "د.ف" عددا من الموضوعات الغريبة من خلالها مواضيع جريئة ومثيرة للجدل، حيث خصصت برامجها للموضوعات المثيرة للجدل، عن الإباحية والمخدرات، ففي إحدى برامجها تناولت موضع عن مخدر "الحشيش"، وكان بعنوان "الكيف مناولة مش مقاولة" الذي شاهده نحو 186 ألف مشاهد، أما حلقاتها الغريبة ذات العناوين التي وصفت بـ "اللاأخلاقية" فقد عنوانها بعناوين غريبة وأمور أكثر غرابة يمارسها الرجال، وبعض المصطلحات التي يلفظها المجتمع، ويستخدمها العوام في الشوارع.

مذيعة الإباحية تبكي ويتابعها 1.8 مليون شخص

وتقدم مذيعة مخدر الاغتصاب محتوى عبر قناتها الشخصية على اليوتيوب وصف بأنه محتوى خادش للحياء ومسيء، كما قدمت العديد من مقاطع الفيديو لشرح معاني الإباحية والتحرش، وعدد من الألفاظ الخادشة.

أما صفحة المذيعة الأكثر جرأة (د.ف) على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فقد استقطبت نحو 1.8 مليون متابع، التي نشرت بها عددا من صورها، وهي ترتدي ملابس وصفت بـ "الجريئة"، كما وضعت بعض مقاطع الفيديوهات، ووصفت نفسها على الصفحة بأنها صانعة محتوى فيديوهات.



إحدى مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها في بودكاست بعنوان "فويس نوت"، أكدت فيها أنها كانت تريد الاستمتاع أكثر بعمر الطفولة والاستمتاع ببرائتها، وظهرت وهي تبكي قائلة: "أجمدي اللي جاي مش سهل".

أرباحها تصل إلى 6 ملايين جنيه والفيس بوك يكسب

وظهرت مذيعة مخدر الاغتصاب في مقطع فيديو آخر، وكانت توجه لنفسها رسالة بعد 30 سنة مرت من حياتها، وأخذت تبكي قائلة: "عملتي أيه الأمر ليس له قيمة، برافوا أتمنى تكوني وصلتي للي كنتي عاوزاه ومعلش خليكي قوية، ونفسي أسألك عديتي ولا معدتيش"، ثم انفجرت في البكاء، لتجد صوت المذيع يقول لها "هتعدي"، وبادرته بالسؤال "تفتكر".

وتحقق مذيعة مخدر الاغتصاب أرباح سنويًا من قناتها على اليوتيوب نحو 5 آلاف دولار، أي حوالي 250 ألف جنيه، في حين تبلغ أرباحها السنوية من خلال مقاطع الفيديو التي تبثها على صفحتها بالفيس بوك نحو 1000 دولار شهريًا أو ما يزيد، أي أكثر من 6 ملايين جنيه سنويًا، حيث يصل عدد متابعيها مليون و800 ألف متابع، وحقق أعلى مقطع فيديو لها نسبة مشاهدة بلغت مليون و800 ألف مشاهدة، بحسب بعض المتخصصين في دراسة "السوشيال ميديا".

البعض وصفها بـ "مذيعة مخدر الاغتصاب"، وجاءت التسمية بعد أن قدمت في إحدى حلقات برنامجها التليفزيوني حلقة عن "مخدر الاغتصاب"، والذي يستخدمه بعض الشباب من فئات معينة بالمجتمع، لاستدراج الفتيات واغتصابهم.

الغريب أن المذيعة التي قدمت محتوى عن مخدر الاغتصاب، تم القبض عليها وبحيازتها زجاجة تحتوي على كمية من "GHP"، أو مخدر الاغتصاب، بحسب وصفها، وبعض الأقراص المخدرة.