لا تكرر الأخطاء، رياضي يكشف سر ترشح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة مرة ثانية

كشف أشرف شاكر، المعلق والمحلل الرياضي والمرشح السابق لرئاسة اتحاد كرة القدم، عن السر الذي دفع هاني أبو ريده، الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، لترشيح نفسه لمنصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في الانتخابات المقبلة.

سر ترشيح هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة

وأشار أشرف شاكر إلى أن السر الذي دفع هاني أبو ريدة لترشيح نفسه لمنصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يكمن في رئاسة الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن أبو ريدة يريد ترشيح نفسه رئيسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وأيضًا السر في كأس العالم.

رئيس اتحاد الكرة السابق هاني أبو ريدة، فيتو

وقال المحلل والمعلق الرياضي أشرف شاكر عن سر ترشح هاني أبو ريدة في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم: "هاني أبو ريدة داخل الانتخابات ليه؟ عشان يرشح نفسه في الاتحاد الأفريقي مين يدير الاتحاد؟ مش مهم هو ليه أتحل قبل كده؟".

وأضاف أشرف شاكر "عشان الإخفاقات راجع تاني ليه ما دام أخفق؟ قولتلك عشان الاتحاد الأفريقي وكأس العالم؟! هنروح بس ترتيبنا الأخير وإذا كان عجبك رايح جاي، ليه أخفق من سنة ٩٠ !not again."

واختتم أشرف شاكر حديثه قائلًا: "Don’t repeat the same thing and expect different outcomes"، لا تكرر نفس الأشياء وتتوقع نتائج مختلفة.

هاني أبو ريدة يقدم أوراق ترشحه

جدير بالذكر أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تقدم للترشيح لمنصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال انتخابات الاتحاد المقبلة.

المعلق الرياضي أشرف شاكر، فيتو



ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم يستقبل حاليًّا أوراق الترشح لمنصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حتى يوم الأربعاء المقبل.