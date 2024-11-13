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رياضة

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري

هاني أبو ريدة عضو
هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالفيفا، فيتو

انتخابات اتحاد الكرة، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأسماء التي ستتواجد ضمن قائمة هاني أبو ريدة المرشح على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

 

قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

وتضم القائمة: هاني أبو ريدة “رئيسًا”

خالد الدرندلي: "نائبًا.

والأعضاء هم: 

أحمد حلمي الشريف “عضو”.

حمادة الشربيني - رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم “عضو”.

وليد عمر درويش  رئيس نادي تيم سبورت “عضو”.

مصطفى أبو زهري - عضو مجلس إدارة نادي الأولمبي السابق “عضو”.

طارق أبو العينين - رئيس نادي سيراميكا كليوباترا “عضو”.

محمد أبو حسين - رجل أعمال “عضو”.

إيناس مظهر - المنسق الإعلامي بالفيفا “عضو”.

وتضم قائمة هاني أبو ريدة ثلاثة أعضاء في القائمة الإحتياطية هم: 

أشرف موسى – عميد تربية رياضية بجنوب الوادي

جيمس حنا الحكم السابق 

هيام بركة - عضو لجنة الحكام السابقة

 

موعد تقديم قائمة أبو ريدة أوراق ترشحها

وأكد أحمد شوبير أن قائمة هاني أبو ريدة تقدم اليوم الأربعاء في تمام الحادية عشر صباحًا بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة.

وأكد أحمد شوبير أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة السابق، لن يخوض الانتخابات المقبلة، لكنه سيكون له دور في اتحاد الكرة، ولم يكشف أي معلومات عن طبيعة هذا الدور.

 

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