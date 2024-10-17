اتحاد الكرة يتعاون مع وزارة الصحة لمنع التلاعب في أعمار اللاعبين

قام خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، بزيارة رسمية إلى مكتب الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لبحث التعاون في وضع آلية تستهدف العمل على الكشف على أعمار الناشئين والبراعم من خلال قواعد بيانات وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار خطة اتحاد الكرة لمنع التلاعب والتزوير بأعمار على مستويي الناشئين والبراعم.

وأكد علاء نبيل، اتفاق اتحاد الكرة المصري، للتعاون مع وزارة الصحة على توفير كشوفات طبية لجميع أندية مصر على مستوى الجمهورية، لضمان صحة اللاعب المصري وعدم المخاطرة به داخل الملاعب والمسابقات، حيث تم الاتفاق على وضع آلية تستهدف التعاون من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المميكنة التابعة لوزارة الصحة، مع التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.

كما تم الاتفاق على إعداد وتنفيذ بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لكرة القدم والمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، بهدف إجراء الفحوصات الخاصة باللاعبين، كما تم الاتفاق على بدء التنسيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية حيال اكتشاف التزوير في بيانات تواريخ الميلاد بالأوراق الرسمية للاعبين.