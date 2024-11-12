أيمن يونس: لا يجب وجود أي شخص فشل سابقا في اتحاد الكرة بقائمة أبو ريدة

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن هاني أبو ريدة له علاقات كبيرة واسم كبير وأفضل من الأسماء السابقة، لكن من سيكون معه في القائمة الانتخابية لاتحاد الكرة وما هي قدراتهم، وهل يستطيعون العمل مع فريق واحد للنجاح، نحن في حالة انهيار للمنظومة، محذرًا رؤساء الأندية أيضًا من المساهمة في انهيار الكرة المصرية، عليهم الجلوس معًا وانتقاء الأفضل لصالح مصر، متمنيًا أن يوفق أبو ريدة أفراد قائمته تمنحه النجاح لأنه لن ينجح بمفرده".

الاستشهاد بواقعة حكم ليفربول

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "أي عنصر سبق له العمل في اتحاد الكرة وفشل لا يجب أن يكون ضمن قائمة أبو ريدة، من تعود على الفشل لن ينجح مطلقًا، أتمنى أن ينجح أبو ريدة في اختيار أفراد قائمته".

وواصل: "هناك حكم إنجليزي سخر من ليفربول ووجه له شتائم ويعتبر ذلك إهانة هناك، وصدر قرار بالفعل بالإيقاف، لأن هناك احترامًا متبادلًا في أوروبا، ولكن هنا في مصر ما دامت اللوائح ضعيفة والتسريبات بهذا الشكل، فلن يكون هناك أي قرار لأن من يدير لا يميز الصح من الخطأ، وليس قادرًا على إدارة المنظومة، وهناك توتر عام بسبب السوشيال ميديا، واعتراضات الأندية على الحكام تساهم في انهيار الكرة المصرية، واتحاد الكرة اعترف ضمنيا بالتسريب المنتشر للحكم محمد عادل بعد إقالة اللجنة".

وأكمل: "التسريب الذي خرج لمحمد عادل مهين للمنظومة ككل، ومن قام بتسريبه لا بد أن يتم محاسبته وإيقافه، كيف يرانا حاليًّا باقي الدول العربية ومن يتابع الدوري المصري، هذه الأمور "تكسف" بكل أمانة، كل شيء مهين للكرة في مصر يحزننا كثيرًا، نريد اختيار مجلس إدارة قوي، وعمل لوائح وقوانين جيدة، ولدي حالة تفاؤل كبيرة، ويجب اختيار الأفضل لإدارة الكرة المصرية".

وأوضح: "لا يجب الاختيار بناء على العلاقات والبعد عن الهواة، نتمنى وجود الأشخاص الجاهزة إداريًّا، نريد النجاح فقط بعيدًا عن الترتيبات والألوان والمناطق الجغرافية، نريد وجود الناجحين والموهوبين في إدارة الكرة المصرية مهما كان السن والعمر، نريد وجود قدرات ورؤية إدارية وخطط للتطوير، نعيش الآن في وسط لوائح ملتوية ومخترقة ولا يوجد قرار صارم تجاه أي مشكلة".