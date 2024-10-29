الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هاني أبو ريدة يسلم كأس القارات الثلاث بعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

هاني أبو ريدة، فيتو
هاني أبو ريدة، فيتو

تعذر حضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك تعذر حضور الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في مباراة اليوم الثلاثاء، بين الأهلي والعين الإماراتي ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والعين الإماراتي، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

هاني أبو ريدة يسلم الكأس بعد مباراة الأهلي والعين

وكشف موقع وين وين، أنه تم تكليف هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم بحضور المباراة وتسليم كأس بطولة القارات الثلاث، وتسليم الميدالية الذهبية للفريق الفائز، حيث سيحصل الفائز بمباراة الأهلي والعين الإماراتي على كأس القارات الثلاث، والميدالية الذهبية بالإضافة إلى 2 مليون دولار، بينما يُمنح الخاسر مليون دولار فقط.

وفد فيفا في القاهرة 

وكان وفد "فيفا" قد وصل إلى القاهرة السبت الماضي، للتحضير لمباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي في إطار مباريات منافسات كأس القارات للأندية فيفا إنتركونتيننتال، وذلك للمشاركة في تنظيم المباراة واستقبال كبار الضيوف والشخصيات الهامة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووصل الوفد وبصحبته كأس البطولة التي لن يتم الكشف عنها للجماهير ووسائل الإعلام إلا داخل أرضية ملعب اللقاء، استاد القاهرة الدولي، وذلك قبل موعد المباراة بساعة ونصف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي العين الإماراتي كأس إنتركونتيننتال هاني ابو ريدة موتسيبي انفانتينو

مواد متعلقة

مستعدين لصناعة المجد، العين الإماراتي يحفز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

كولر يجتمع مع لاعبي الخط الهجومي للأهلي في معسكر موقعة العين

تشكيل العين الإماراتي الأقرب لمواجهة الأهلي

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: مصر ستكون محور الأرض وعاصمة الأمم المتحدة الجديدة

أول تعليق من عمر حسن يوسف بعد وفاة والده

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى الصاغة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الإصابات جسيمة والأعداد بالآلاف لجنود الاحتلال، بيان عاجل للإذاعة الإسرائيلية

جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد القاهرة وحضور لبعض مشجعي العين (فيديو)

وفاة حسن يوسف تصيب مشاهير الفن بالصدمة، ويسرا تكشف سبب رحيله

جماهير الأهلي تحتشد في إستاد القاهرة قبل مباراة العين الإماراتي (فيديو)

قرار النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات لمشروع القطار الكهربائي السريع من السخنة حتى مطروح

منوعات

المزيد

موزة على جدار، عرض عمل فني للبيع في مزاد مقابل مبلغ هائل

تونة بالزئبق تغزو أوروبا، ومنظمات غير حكومية تدعو التجار لاتخاذ التدابير

الصين تحدد موعد هبوط رواد الفضاء على سطح القمر

تونسي يضرم النيران بجسد والده ويلقي جثته المتفحمة في حديقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 29-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 29-10-2024 بالسوق المحلية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإيمان والصبر، تفسير الشعراوي للآية 75 من سورة هود (فيديو)

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلي يوم الدين

تفسير رؤية السمك بالمنام وعلاقته بالرزق الكثير في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads