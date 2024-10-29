هاني أبو ريدة يسلم كأس القارات الثلاث بعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

تعذر حضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وكذلك تعذر حضور الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في مباراة اليوم الثلاثاء، بين الأهلي والعين الإماراتي ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي والعين الإماراتي، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

هاني أبو ريدة يسلم الكأس بعد مباراة الأهلي والعين

وكشف موقع وين وين، أنه تم تكليف هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم بحضور المباراة وتسليم كأس بطولة القارات الثلاث، وتسليم الميدالية الذهبية للفريق الفائز، حيث سيحصل الفائز بمباراة الأهلي والعين الإماراتي على كأس القارات الثلاث، والميدالية الذهبية بالإضافة إلى 2 مليون دولار، بينما يُمنح الخاسر مليون دولار فقط.

وفد فيفا في القاهرة

وكان وفد "فيفا" قد وصل إلى القاهرة السبت الماضي، للتحضير لمباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي في إطار مباريات منافسات كأس القارات للأندية فيفا إنتركونتيننتال، وذلك للمشاركة في تنظيم المباراة واستقبال كبار الضيوف والشخصيات الهامة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووصل الوفد وبصحبته كأس البطولة التي لن يتم الكشف عنها للجماهير ووسائل الإعلام إلا داخل أرضية ملعب اللقاء، استاد القاهرة الدولي، وذلك قبل موعد المباراة بساعة ونصف.