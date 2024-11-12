أخبار مصر: القبض على الطبيبة صاحبة فيديو حمل السفاح، موعد مقترح لزيادة المرتبات والمعاشات، توقعات بزيادة الإيجار القديم 200 %

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

القبض على الطبيبة وسام شعيب بعد فيديو انتهاكها حق مريضة

صرح مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الطبيبة وسام السيد حسن شعيب عقب تداول فيديو لها انتهكت فيه حق مريضة.

الموعد المتوقع لزيادة المرتبات والمعاشات بعد دراسة إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية حقيقة زيادة المرتبات بدءًا من مرتبات شهر نوفمبر 2024.

هترتفع 200 % و50 % زيادة سنوية، عضو بإعداد الدستور يكشف توقعاته لشقق الإيجار القديم

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعضو لجنة إعداد الدستور، إن من بين البدائل التي يمكن لمجلس النواب اللجوء إليها، في التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية المادتين الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم، هو زيادة قيمة الأجرة لجميع المساكن المؤجرة وفقا للقانون رقم 136 لسنة 1981، بنسبة 100 أو 200 في المائة اعتبارًا من نفاذ هذا القانون على أن تزداد تلك النسبة سنويًّا بمقدار 50 في المائة منها إلي حين انتهاء العقد.

بعد التحذير من منخفض السودان المدمر، ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 - 11 - 2024، في حالة الطقس، مؤكدة انحسار سقوط الأمطار والرياح على بعض المناطق بالجمهورية.

اليوم، ترحيل الطبيبة وسام شعيب للعرض على النيابة، و3 اتهامات في انتظارها

تقوم مأمورية أمنية بترحيل الطبيبة وسام شعيب صباح باكر اليوم الثلاثاء، للعرض على النيابة العامة تمهيدًا لبدء التحقيقات معها في ضوء الاتهامات الموجهة إليها.

مقتل 4 جنود إسرائليين بصاروخ مضاد للدروع في غزة، وصحف عبرية تصفها بـ"الكارثة الثقيلة"

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنود كتيبة شمشون التابعة للواء "كافير" باستهدافهم بصاروخ مضاد للدروع في شمال قطاع غزة، ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحادث بـ"الكارثة الثقيلة".

شريف مدكور يعلن إجراءه عملية جراحية، ويطمئن جمهوره في رسالة خاصة (صور)

أعلن الإعلامي شريف مدكور خضوعه لعملية جراحية، مطمئنًا الجمهور على حالته الصحية بعد إجرائه العملية الجراحية.

عمرو أديب عن طبيبة النساء: لازم تشرب من السم اللي نشرته ومش عايز أشوف حد يدافع عنها (فيديو)

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استنكاره وغضبه عن ما جاء في فيديو طبيبة النساء وسام شعيب، وتشهيرها بالمرضى.

وول ستريت جورنال: حماس وفتح يتفقان على تشكيل لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعمار غزة

صرح مسؤول في السلطة الفلسطينية، أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعادة الإعمار في غزة، حسبما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

شرط وحيد يفصل جوارديولا عن تجديد عقده مع مانشستر سيتي، ما علاقة منتخب البرازيل

أصبح استمرار الإسباني بيب جوارديولا وتجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مرتبطًا بحدوث شرط واحد، وذلك وسط مشهد ضبابي لم تتضح فيه الرؤية بعد بشأن مستقبله مع الفريق.

تخفيضات تصل إلى 50%، أسعار الأحذية الحريمي في الجمعة البيضاء، 220 لـ الكوتشي والبوت بـ 500 جنيه

قدم عدد من المحال التجارية تخفيضات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية الحريمي؛ بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء 2024، وهي الجمعة الأخيرة من نوفمبر التي توافق هذا العام يوم 29.

مناهض للصين ويكره كوبا وهذا موقفه من روسيا، ترامب يعتزم تعيين ماركو روبيو وزيرا الخارجية

قالت مصادر أمس الإثنين إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار السناتور ماركو روبيو ليكون وزيرا للخارجية، مما يجعل السياسي المولود في فلوريدا أول لاتيني يتولى منصب كبير الدبلوماسيين في الولايات المتحدة بمجرد تولي الرئيس الجمهوري منصبه في يناير.

لأول مرة في التاريخ، سعر البيتكوين يتجاوز الـ 89 ألف دولار

تجاوز سعر عملة البيتكوين المشفرة عتبة الـ 89 ألف دولار لأول مرة في التاريخ أثناء التداولات في منصة Binance للعملات الرقمية يوم الثلاثاء.

وزير إسرائيلي يطلع ترامب بخطط تل أبيب في غزة ولبنان، والرئيس يخبره بالمطلوب قبل تنصيبه

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، تفاصيل تتعلق بلقاء جمع الرئيس المنتخب دونالد ترامب بوزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة: فاشل ومعايير اختياره "أكلة كباب وكفتة"

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن فشل اتحاد كرة القدم سببه الرئيسي يرجع إلى الجمعية العمومية التي اختارت بشكل خاطئ منذ البداية، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أحد معايير الاختيارات، وهل المعيار "أكلة كباب وكفتة"، ولا أحد يتعرف على البرامج الانتخابية ولا يعلن أسلوب العمل أو الإصلاح أو تغيير اللوائح والقوانين.

بعد تعيينه مستشارًا للأمن القومي الأمريكي، من هو مايك والتز؟

طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، من النائب بالكونجرس مايك والتز، أن يكون مستشاره للأمن القومي في البيت الأبيض، وفق أشخاص مطلعين لـ«وول ستريت جورنال».

أول تعليق من أحمد الكأس بعد الهزيمة بخماسية أمام المغرب

أكد أحمد الكأس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عن حزنه الشديد بعد الخسارة (5-1) أمام المغرب، أمس الإثنين، ضمن الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية (تحت 17 عامًا).

صاحب أغنية يا قمر للهضبة، الموت يفجع الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة

رحلت عن عالمنا رضيعة الشاعر الغنائي الشاب مصطفى حدوتة، صاحب أغنية يا قمر لعمرو دياب.

مشاجرة أم عشيقها، تفاصيل جديدة عن طرد جميلة بنما من مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

ردت المتسابقة إيتالي مورا من مسابقة ملكة جمال الكون الشهيرة بعد أن "قامت بزيارة غير مصرح بها إلى غرفة فندق عشيقها"، فيما وصف بالـ"فضيحة".

تخفيضات تصل إلى 50%، أسعار الأحذية الحريمي في الجمعة البيضاء، 220 لـ الكوتشي والبوت بـ 500 جنيه

قدم عدد من المحال التجارية تخفيضات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية الحريمي؛ بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء 2024، وهي الجمعة الأخيرة من نوفمبر التي توافق هذا العام يوم 29.

تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

أفادت تقارير إعلامية بأن ميلانيا ترامب، عقيلة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رفضت عرضا لزيارة البيت الأبيض يوم الأربعاء ولقاء السيدة الأولى الحالية جيل بايدن.

اليوم، نظر استئناف النيابة على براءة إمام عاشور من تهمة التعدي على فرد أمن

تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد اليوم الثلاثاء، استئناف النيابة على حكم براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في تهمة التعدي على فرد أمن مول شهير بادعاء تعرض زوجته للتحرش.

خطة لـ"حجب الشمس" مدعومة من بيل جيتس، وعلماء يحذرون من الجفاف وفشل المحاصيل

تدعم نخبة وادي السيليكون، مثل بيل جيتس وسام ألتمان، مشاريع تهدف إلى تعديل الطقس لمكافحة التغير المناخي في جميع أنحاء العالم.

وول ستريت جورنال: حماس وفتح يتفقان على تشكيل لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعمار غزة

صرح مسؤول في السلطة الفلسطينية، أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعادة الإعمار في غزة، حسبما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

حريق هائل داخل شقة سكنية أمام حديقة حيوان الجيزة (صور)

نشب حريق هائل داخل شقة سكنية بشارع مراد أمام حديقة الحيوان بالجيزة، ودفعت قوات الدفاع المدني بـ ٣ سيارات إطفاء.

هل كثرة التبول للرجال مؤشر لمرض خطر؟ طبيب يحذر

قال الدكتور أحمد مجدي أستاذ مساعد طب الأورام بالمعهد القومي للأورام إن مرض السرطان يحدث فيه نمو الخلايا بطريقة غير طبيعية دون الامتثال إلى خلايا الجسم أي نمو خلايا لا تستجيب لأوامر الجسم وعندما تكبر في أي جزء من الجسم يسمى سرطان البروستاتا أو الرئة أو البنكرياس.

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، و100 جنيه زيادة بين صغير وكبير السن

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.