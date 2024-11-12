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حوادث

حريق هائل داخل شقة سكنية أمام حديقة حيوان الجيزة (صور)

حريق شقة أمام حديقة
حريق شقة أمام حديقة حيوان الجيزة، فيتو

نشب حريق هائل  داخل  شقة سكنية بشارع مراد أمام حديقة الحيوان بالجيزة، ودفعت قوات الدفاع المدني بـ ٣ سيارات  إطفاء.

تلقت قوات مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية تقع بشارع مراد وتطل أمام حديقة الحيوان بالجيزة.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقته قوات المطافي في محاولة للسيطرة على الحريق.

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قوات الدفاع المدني للسيطرة علي حريق شب داخل شقة سكنية حديقة الحيوان بالجيزة بالجيزة

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