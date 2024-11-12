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حوادث

القبض على الطبيبة وسام شعيب بعد فيديو انتهاكها حق مريضة

القبض على الطبيبة
القبض على الطبيبة وسام شعيب، فيتو

صرح مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الطبيبة وسام السيد حسن شعيب عقب تداول فيديو لها انتهكت فيه حق مريضة.

وأضاف المصدر الأمني، بأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والعرض علي النيابة العامة. 


وعلى جانب آخر، كلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.

وكانت النقابة العامة للأطباء، تلقت شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.


وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معًا.

 

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