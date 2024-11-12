مشاجرة أم عشيقها، تفاصيل جديدة عن طرد جميلة بنما من مسابقة ملكة جمال الكون (صور)

ملكة جمال الكون، طُردت المتسابقة إيتالي مورا من مسابقة ملكة جمال الكون الشهيرة بعد أن "قامت بزيارة غير مصرح بها إلى غرفة فندق عشيقها"، فيما وصف بالـ"فضيحة".

وكان من المقرر أن تمثل الشابة البالغة من العمر 19 عامًا، بنما، في المسابقة القادمة، والتي ستقام يوم السبت 16 نوفمبر، في مدينة مكسيكو بالمكسيك، وتضم 130 متسابقة من جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، تحطمت تطلعات مورا بعد أن أعلنت منظمة ملكة جمال الكون أنها ستنسحب من المسابقة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت إدارة المسابقة إن المتسابقة إيتالي مورا خضعت "لتقييم شامل من قبل لجنة الانضباط لدينا" بشأن "الخطأ الشخصي" المزعوم، لكنها لم تحدد السبب الدقيق لرحيلها.

ومع ذلك، بدأت الشائعات تدور حول أن مورا - التي كانت تقيم في فندق في المكسيك - انضمت إلى عشيقها، خوان أباديا، في غرفته بالفندق، دون إذن من المنظمين، حسبما ذكرت صحيفة "جام برس".

وقد تحدثت المتسابقة البنمية عن هذه المزاعم، مدعية أن خروجها كان نتيجة شجار حاد مع مدير مسابقة ملكة جمال الكون في بنما سيزار أنيل رودريجيز.

وأدعت أنها دخلت في خلاف مع رئيس المسابقة بسبب افتقار الحدث إلى التنظيم.

من جهته، صرح أباديا، الذي كان حاضرا أثناء الشجار، بأنه كان في المكسيك لمساعدة مورا في تلبية احتياجات يزعم أن المنظمة لم توفرها.

وشملت هذه الاحتياجات الطعام ورسوم الفندق والملابس - وأبرزها فستان كارولينا هيريرا بقيمة 7000 دولار - حسب صديقها، وهو رجل أعمال ومدرب.

ووفقا لـ"جام برس"، أدت تداعيات النزاع في النهاية إلى طرد الشابة الجميلة، وساءت الأمور بعد أن رصدها موظفو المسابقة مع أباديا، مما أدى إلى خلق مزاعم بأنها قامت بزيارة غير مصرح بها إلى غرفته.

في حين أوضحت مورا قائلة: "هناك الكثير من التكهنات التي تحتاج إلى توضيح لأنها تؤثر على سمعتي، وعاطفيا، كان الأمر صعبا.. لو لم أكن مع صديقي، لكنت أعاني أكثر".

وحاولت المتسابقة البنمية إقناع المسؤولين عن المسابقة بإلغاء الحكم، لكنهم رفضوا، وفي النهاية، أشارت مورا إلى أنها وافقت على "تحمل المسؤولية عن أفعالي وقبول العواقب".

وتحدث ممثلو مسابقة ملكة جمال الكون عن طردها في بيان: "من المهم أن نلاحظ أننا اتخذنا هذا القرار مع أقصى درجات الاحترام لجميع الأطراف المعنية.. تظل أولويتنا الأولى هي الرفاهية والشفافية لجميع مرشحينا، الذين يجسدون التنوع والموهبة والتفاني".

وعلى الرغم من رحيل مورا المفاجئ، فلن يتم إرسال متسابقة جديدة لتمثيل بنما بدلا منها، وستركز المنظمة على إيجاد ممثلة لمسابقة العام المقبل.

وبمجرد نشر خبر انسحاب الجميلة البنمية بشكل مفاجئ من المسابقة، ضجت شبكات التواصل الاجتماعي وصفحات التجميل حول السبب. وبناء على ذلك، يقال إن ممثل بنما لديه صراع مع ممثل الجمهورية الدومينيكية. تم تصنيفهم على أنهم زملاء في الغرفة هذا الموسم.

كشف مصدر أن متسابقة جمهورية الدومينيكان لديه موقف ومعاملة سيئة تجاه الجمال البنمي. وفي نفس الغرفة، تصرفت ممثلة جمهورية الدومينيكان بطريقة غير مهذبة، مما أدى إلى حدوث صراع بين الجميلتين، فتتجادلان ثم تتشاجران.



يقال إن المدير الوطني لملكة جمال الكون بنما قد أخرج ممثلهم من الفندق لأنه يعتقد أن جمال جمهورية الدومينيكان عدواني للغاية. يعتبر إخراج المتسابقين من الفندق أثناء المسابقة انتهاكًا للوائح منظمة ملكة جمال الكون. لذلك تم تأديب الجمال البنمي وأجبر على ترك المنافسة.

وبحسب مصدر آخر، قيل إن الممثل البنمي غادر الفندق دون موافقته. بالإضافة إلى ذلك، كان يُشتبه أيضًا في أنها أدخلت شخصًا غريبًا إلى الغرفة، مما أثار غضب ممثل جمهورية الدومينيكان.

في 3 نوفمبر، ردت الجميلة البنمية على المعلومات عبر الإنترنت. وفي رسالة نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، قالت ممثلة بنما إنها تلقت أنباء عن إقصائها من المنافسة في الأول من نوفمبر أثناء التحضير لحفل العشاء.

“لقد تم إبلاغي بأنني انتهكت سياسة مغادرة الغرفة. وكان سبب مغادرة الغرفة هو وضع الماكياج والحصول على بعض الأغراض الشخصية. لقد صدقت التعليمات واتبعتها دون التفكير في العواقب. ومع ذلك، أريد فقط أن أؤكد أنه كان من الممكن تجنب كل شيء لو تم تحذيري أو تذكيري مبكرًا”.

وقالت إن كل ما حدث جعلها تشعر بحزن شديد لأن كل الجهد والتحضير الذي بذله الفرد والطاقم "صب في النهر وفي البحر". إنها تأسف حقًا لعدم قدرتها على مواصلة المشاركة في مسابقة هذا العام.

وأضافت: "أتحدث لتوضيح المعلومات غير الدقيقة التي يتم مشاركتها على الشبكات الاجتماعية وأطلب من الجميع احترام خصوصيتي في هذا الوقت".

وتقام مسابقة ملكة جمال الكون 2024 في المكسيك بمشاركة 130 متسابقة. هذه هي المسابقة التي تضم أكبر عدد من الجميلات المشاركات في التاريخ.

ستقام المباراة النهائية يوم 16 نوفمبر والملكة الحاكمة هي جمال نيكاراغوا - شينيس بالاسيوس. يمثل فيتنام في موسم هذا العام هو Nguyen Cao Ky Duyen.