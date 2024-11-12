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رياضة

أول تعليق من أحمد الكاس بعد الهزيمة بخماسية أمام المغرب

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

أكد أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عن حزنه الشديد بعد الخسارة (5-1) أمام المغرب، أمس الإثنين، ضمن الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية (تحت 17 عامًا).

وتضم البطولة 5 منتخبات، هي، الجزائر وتونس وليبيا ومصر والمغرب.

 

أحمد الكاس يعلن تحمله مسؤولية الخسارة بخماسية من المغرب 

وقال أحمد الكاس، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، إنه المسؤول الأول عن الهزيمة الثقيلة، متابعًا: "من الوارد أن تواجه عدم توفيق في عالم كرة القدم، والفريق لم يكن في يومه.. لكني المسؤول عن النتيجة".

وأضاف: "أبارك لمنتخب المغرب، ولن نرفع الراية البيضاء.. سنقاتل في المباريات المتبقية، من أجل التأهل للنهائيات القارية".

ويلعب منتخب مصر ضد الجزائر، الخميس المقبل، في إطار الجولة الثانية، ثم يواجه تونس، يوم 20 نوفمبر الجاري، وليبيا يوم 23 من الشهر ذاته.

ويتصدر منتخب المغرب البطولة حاليًّا، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن تونس التي هزمت الجزائر (1-0).
 

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أحمد الكأس المغرب منتخب مصر للناشئين بطولة شمال أفريقيا

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