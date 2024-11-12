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خارج الحدود

وول ستريت جورنال: حماس وفتح يتفقان على تشكيل لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعمار غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

صرح مسؤول في السلطة الفلسطينية،  أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعادة الإعمار في غزة، حسبما  كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وأكدت أن مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أن حركة فتح رحبت بفكرة تشكيل لجنة غير سياسية في غزة.

وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن المسؤول الفلسطيني الذي فضل عدم ذكر اسمه أن حركتي فتح وحماس اقتربا من التوصل إلى خطة لإعادة إعمار غزة بعد الحرب.

ومن جانبه أكد القيادي في حماس حسام بدران أن الحركة منفتحة على تشكيل لجنة غير مرتبطة بالفصائل للإشراف على المساعدات وإعادة الإعمار.

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