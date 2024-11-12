اليوم، ترحيل الطبيبة وسام شعيب للعرض على النيابة، و3 اتهامات في انتظارها

تقوم مأمورية أمنية بترحيل الطبيبة وسام شعيب صباح باكر اليوم الثلاثاء، للعرض على النيابة العامة تمهيدًا لبدء التحقيقات معها في ضوء الاتهامات الموجهة إليها.

وتواجه الطبية وسام شعيب اتهامات عدة من بينها إفشاء أسرار المرضى وتكدير السلم العام والإساءة إلى الأسرة المصرية وقيم المجتمع.

القبض على الطبيبة وسام شعيب

وكان مصدر أمني صرح بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الطبيبة وسام السيد حسن شعيب عقب تداول مقطع فيديو فيديو طبيبة انتهكت حق مريضة.

وأضاف المصدر الأمني، بأنه جار تخاذ الإجراءات القانونية حيالها والعرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر، كلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.

وكانت النقابة العامة للأطباء، تلقت شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معًا.