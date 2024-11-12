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عمرو أديب عن طبيبة النساء: لازم تشرب من السم اللي نشرته ومش عايز أشوف حد يدافع عنها (فيديو)

عمرو أديب وطبيبة
عمرو أديب وطبيبة النساء، فيتو
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طبيبة النساء، أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استنكاره وغضبه عن ما جاء في فيديو طبيبة النساء وسام شعيب، وتشهيرها بالمرضى.

رسالة نارية من عمرو أديب لطبيبة النساء 

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":"هو مين اللي علمك ورباكِ وصرف عليكِ يا دكتورة؟ ولاد البلد دول، بضرايبهم وعرقهم ولاد البلد المحترمين والدكاترة المحترمين علموكِ تعملي كده؟".

 

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وتابع: "يا دكتورة النساء اسمعي مجدي يعقوب وهو بيتكلم عن حالات لشخصيات عالمية كانت بتجيله المستشفى من أولها لآخرها ما حدش يعرف حاجة عن الحالات، فين الأصول والتقاليد؟ لا تأخذكم بها شفقة ولا رحمة، ومش عايز أشوف صوت بيدافع عن اللي عملته".

 

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وأكمل: "اللي حكت عنه موجود وبنتشوفه بس دي مش البلد، فيه ناس بتسرق وناس بتقتل وناس بتشم كوكايين بس دي مش البلد، البلد دي بلد الناس الشقيانة والعرقانة واللي بتنزل كل يوم الصبح لحد 10 بالليل علشان تجيب اللقمة دي بلد محترمة، أرجوكم لا تتركوها ولازم تشرب من السم اللي هي نشرته وتتجرعه قدام المجتمع كله".

 

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عمرو أديب طبيبة النساء فيديو طبيبة النساء وسام شعيب برنامج الحكاية

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