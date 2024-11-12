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اقتصاد

تخفيضات تصل إلى 50%، أسعار الأحذية الحريمي في الجمعة البيضاء، 220 لـ الكوتشي والبوت بـ 500 جنيه

أسعار الأحذية الحريمي
أسعار الأحذية الحريمي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

قدم عدد من المحال التجارية تخفيضات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية الحريمي؛ بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء 2024، وهي الجمعة الأخيرة من نوفمبر التي توافق هذا العام يوم 29.

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أسعار الأحذية الحريمي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

تخفيضات تصل لـ 50% على أسعار الأحذية في الأسواق

وتراوحت التخفيضات على أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية الحريمي ضمن عروض الجمعة البيضاء ما بين 7 و50%، وجاء سعر الأحذية الحريمي بعد تطبيق التخفيضات كالآتي:

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أسعار الأحذية الحريمي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار البوت الحريمي في المحال التجارية

  • بلغ سعر بوت جلد طويل بكعب متوسط نحو 650 جنيهًا.
  • بلغ سعر بوت جلد برقبة عالية بطول الركبة نحو 2000 جنيه.
  • بلغ سعر بوت مسطح طويل نحو 500 جنيه.
  • بلغ سعر بوت بكعب سميك برباط وسوستة نحو 1529 جنيهًا.
  • بلغ سعر بوت حريمي بكعب مسطح نحو 1799 جنيهًا.
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أسعار الأحذية الحريمي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار الهاف بوت الحريمي في المحال التجارية

  1. بلغ سعر هاف بوت جلد نحو 1200 جنيه.
  2. بلغ سعر بوت «هاف» خامة جلد في قماش نحو 800 جنيه.
  3. بلغ سعر هاف بوت جلد كاجوال نحو 350 جنيهًا.
  4. بلغ سعر هاف بوت حريمي جلد تصميم متعدد الأحزمة نحو 395 جنيهًا.
  5. أسعار الحذاء الحريمي في المحال التجارية
  6. بلغ سعر حذاء بكعب سميك ورباط نحو 1249 جنيهًا.
  7. بلغ سعر حذاء كاوبوي حريمي لامع بكعب عالي بسحاب نحو 1749 جنيهًا.
  8. بلغ سعر حذاء فلات بكعب مسطح نحو 749 جنيهًا.
  9. بلغ سعر حذاء كلاسيكي جلد صناعي نحو 1529 جنيهًا.
  10. بلغ سعر حذاء برقبة دائرية وسوستة ورباط نحو 1429 جنيهًا.
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أسعار الأحذية الحريمي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

سعر الحذاء الحريمي في المحال التجارية

  • تراوح سعر حذاء حريمي جلد طبيعي من 439 إلى 474 جنيهًا.
  • تراوح سعر حذاء حريمي جلد طبيعي ببطانة جلد من 449 إلى 499 جنيهًا.
  • بلغ سعر حذاء جلد طبيعي طويل حتى الركبة نحو 774 جنيهًا.
  • بلغ سعر حذاء حريمي كعب عالي نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر حذاء حريمي قماش لون رصاصي نحو 330 جنيهًا.
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أسعار الأحذية الحريمي ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار الكوتش الحريمي في المحال التجارية

  1. بلغ سعر سنيكرز بكعب مسطح نحو 849 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كوتشي حريمي نحو 499 جنيهًا.
  3. بلغ سعر حذاء رياضي حريمي جلد صناعي برباط نحو 1399 جنيهًا.
  4. بلغ سعر كوتش جلد صناعي نحو 1499 جنيهًا.
  5. بلغ سعر كوتش حريمي لون أبيض نحو 350 جنيهًا.
  6. بلغ سعر كوتش حريمي ألوان نحو 295 جنيهًا.
  7. بلغ سعر كوتش جلد حريمي أبيض نحو 160 جنيهًا.
  8. بلغ سعر كوتش حريمي جلد صناعي لون أبيض نحو 220 جنيهًا.
  9. بلغ سعر كوتش حريمي لون كشمير نحو 299 جينهًا.
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