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رياضة

أيمن يونس يفتح النار على اتحاد الكرة: فاشل ومعايير اختياره "أكلة كباب وكفتة"

أيمن يونس، فيتو
أيمن يونس، فيتو

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أن فشل اتحاد كرة القدم سببه الرئيسي يرجع إلى الجمعية العمومية التي اختارت بشكل خاطئ منذ البداية، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أحد معايير الاختيارات، وهل المعيار "أكلة كباب وكفتة"، ولا أحد يتعرف على البرامج الانتخابية ولا يعلن أسلوب العمل أو الإصلاح أو تغيير اللوائح والقوانين.

 

فشل المسؤولين عن إدارة الكرة المصرية 

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "كرة القدم أصبحت صناعة كبيرة، وتحتاج لتطويرها وحمايتها، ومعنى فشل المسؤولين عن الإدارة في المنظومة الرياضية والسقوط الرهيب، سوف ينعكس بالطبع نتائج على كل المنتخبات والفرق المصرية، والكرة في مصر تفتقر الإدارة السليمة منذ سنوات، نحن نقوم بتشويه الكرة في مصر، وأصبحنا بعيدين عن التحليل الفني للمباريات ونتحدث فقط عن المشكلات".

وأضاف: "ما يحدث حاليًّا انهيار واضح، كل الأندية تقدمت بشكاوى ضد الحكام مع الجولة الثانية فقط من الدوري، لابد من تطبيق اللوائح بصرامة على الكبير والصغير، هناك رؤساء أندية أصبحت تخرج في العلن لتهاجم منظومة التحكيم وهذا أمر غير مقبول، ما يحدث تشويه لصناعة الرياضة في مصر، والحكم الذي يتم تعيينه لمواجهة الأهلي أو الزمالك يشعر كأنه في (مصيبة) السوشيال ميديا مخترقة ومليئة بالأعداء لبلدنا الذين يبحثون عن تشويه كل شئ في البلد، بل حاولوا تشويه صورة محمد صلاح الذي نفخر به جميعا".

وأكمل: "كيف نصمت على عدم حماية الدوري المصري، علينا إيقاف جميع الفتن التي تواجه الرياضة، حياتنا مثل عالم كرة القدم مبنية على التفاؤل، والحكام اصبحت تخشى من ادارة المباريات الكبيرة للأهلي أو الزمالك في ظل الهجوم المحتمل الذي سيتعرضون له".

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أيمن يونس الزمالك اتحاد الكرة الدوري المصري

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