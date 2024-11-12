صاحب أغنية يا قمر للهضبة، الموت يفجع الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة

رحلت عن عالمنا رضيعة الشاعر الغنائي الشاب مصطفى حدوتة، صاحب أغنية يا قمر لعمرو دياب.

ومن ناحية كان قد أعرب الشاعر الشاب مصطفى حدوتة عن سعادته بالتعاون مع المطرب الكبير عمرو دياب في أغنية “يا قمر” التي كانت ضمن ألبوم مكانك، الذي طرح مؤخرًا على منصات الموسيقي وحقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند.

كواليس تعاون مصطفى حدوتة مع الهضبة

وكشف “حدوتة” خلال لقائه مع “فيتو” كواليس تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أغنية “يا قمر” من ألبوم “مكانك” قائلًا: “أنا تعاونت مع الهضبة عمرو دياب في عدة أعمال غنائية قبل تعاوننا معًا في أغنية يا قمر، ولكن باقي الأعمال من المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “أما عن كواليس تحضير أغنية “ياقمر” فأنا كنت على تواصل مباشر مع “الهضبة” وأرسلت إليه الكلمات لكي يلحنها وأنا كملت على اللحن باقي كلام الأغنية”.

وأضاف: “قبل طرح أغنية يا قمر من قبل 4 أيام كنا مستمرين في العمل عليها والهضبة أستمر للعمل عليها حتي الليلة الأخيرة قبل طرحها”.

نجاح أغنية يا قمر

وعن تصدر أغنية يا قمر التريند قال: “كان وصلي أن عمرو دياب كان فرحان جدًّا لنجاح أغنية يا قمر وكان هو بيغنيها في فرح وراح باعتلي الفيديو وقايل لي مبروك الأغنية كسرت الدنيا والأغنية دي وأنا بحضرها مكنتش ناوي أسمعها لحد قبل الهضبة”.

سر استمرارية عمرو دياب

وعن استمرارية عمرو دياب قال: "نجاح عمرو دياب في الاستمرارية هو اختياره للأغاني والأفكار واهتمامه بشغله والدعاية، وما حدش بيجتهد زيه، دا من زمان من وأنا صغير بسمعه وكل أغنية بيعملها بتكون أفضل من اللي قبلها".