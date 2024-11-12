الموعد المتوقع لزيادة المرتبات والمعاشات بعد دراسة إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024 ، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية حقيقة زيادة المرتبات بدءًا من مرتبات شهر نوفمبر 2024.

ونفى المصدر في تصريح خاص لـ “فيتو” ما يتم تداوله بشأن زيادة مرتبات شهر نوفمبر 2024، مؤكدًا أن المرتبات تتم في سياقها الطبيعي دون أي زيادات حتى الآن.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024

وعن وجود حزمة حماية اجتماعية جديدة، ذكر المصدر أنه يتم الآن دراسة إمكانية إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة.

موعد زيادة المرتبات

وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن تتم حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، إذا ما تم تعجيلها بقرار من الرئيس السيسي، بيكون موعد زيادة المرتبات خلال الأشهر الأولى من عام 2025.

وعن زيادة المرتبات، تطبق الحكومة زيادة المرتبات سنويًّا مع بداية العام المالي الجديد، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة يتم منحها بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات

ووضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية، إذ نصت على أن الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و10 % لغير المخاطبين بالقانون.

الموعد الرسمي لزيادة المعاشات

وتنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

كم اصبح الحد الأدنى للأجور

ارتفع الحد الأدنى للأجور، إلى 6000 جنيه من مارس 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أعلنها الرئيس السيسي، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.



موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024

وكانت وزارة المالية أعلنت موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

مواعيد صرف مرتبات نوفمبر

وأوضحت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و3 أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه وصرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.