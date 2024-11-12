شريف مدكور يعلن إجراءه عملية جراحية، ويطمئن جمهوره في رسالة خاصة (صور)

أعلن الإعلامي شريف مدكور خضوعه لعملية جراحية، مطمئنًا الجمهور على حالته الصحية بعد إجرائه العملية الجراحية.

ونشر شريف مدكور صورًا له بعد إجراء العملية الجراحية وقال: "عملية مياه بيضاء الحمد لله شكرًا مستشفى دنيا العيون - Eye World Hospital أستاذ دكتور ايهاب سعد".

وكان الإعلامي شريف مدكور قرر اعتزال النشاط المجتمعي وزيادة الفجوة مع غير المقربين، في خطوة لاقت تأييدًا كبيرًا من متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب شريف مدكور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "هو أنا عايش في شبه عزلة عن المجتمع قررت أزود العزلة".

وتابع: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أي أخبار حفاظًا على صحتي ونفسيتي".

برنامج شريف مدكور

ويقدم الإعلامي برنامج شارع شريف وهو برنامج اجتماعي شائق يتضمن العديد من الفقرات الاجتماعية والحوارية الممتعة في كثير من الموضوعات منها الفن والطبخ والموضة والتجميل والطب والصحة والرياضة، ويواكب العصر والموضوعات المعاصرة التي تشغل اهتمام الناس، ولقاءات مع أبرز الشخصيات والنجوم في المجتمع.