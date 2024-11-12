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تار بايت، ميلانيا ترامب ترفض لقاء السيدة الأولى، والسر درج ملابسها الداخلية

جيل بايدن وميلانيا
جيل بايدن وميلانيا ترامب، فيتو

أفادت تقارير إعلامية بأن ميلانيا ترامب، عقيلة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رفضت عرضا لزيارة البيت الأبيض يوم الأربعاء ولقاء السيدة الأولى الحالية جيل بايدن.

وقال مصدر مطلع عن قرار ميلانيا لصحيفة "The Post": "هي لن تذهب.. زوج جيل بايدن سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتفتيش في درج ملابسها الداخلية. آل بايدن مثيرون للاشمئزاز. جيل بايدن ليست شخصا تحتاج ميلانيا لمقابلته". 

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مع الرئيس الحالي جو بايدن في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء في لقاء تقليدي بعد الانتخابات، وعادة تقوم السيدة الأولى بدعوة خليفتها لاحتساء الشاي.

وكانت ميلانيا قد زارت البيت الأبيض بعد فوز زوجها في انتخابات 2016، وحصلت على جولة من السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

وبعد خسارة ترامب في انتخابات 2020، لم يدعُ بايدن وعائلته إلى البيت الأبيض قبل توليهم المنصب، وهو تقليد استمر لعقود.

وفي 8 أغسطس داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا مارالاجو، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

وقالت ميلانيا إنها شعرت بالغضب لرؤية عملية تفتيش مكتب زوجها وخزانة ملابسها وحتى غرفة ابنها بارون، وأضافت: "رأيت أشياء غير سارة لا يرغب أحد في رؤيتها".

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