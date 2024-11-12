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اقتصاد

لأول مرة في التاريخ، سعر البيتكوين يتجاوز الـ 89 ألف دولار

البتكوين، فيتو
البتكوين، فيتو

تجاوز سعر عملة البيتكوين المشفرة عتبة الـ 89 ألف دولار لأول مرة في التاريخ أثناء التداولات في منصة Binance للعملات الرقمية يوم الثلاثاء.

وحسب بيانات المنصة، فإن سعر البيتكوين الواحد قد وصل إلى 89467 دولارًا عند الساعة 2:15 فجر الثلاثاء بتوقيت موسكو.

وبعد وصول السعر إلى 89517 دولارًا في وقت لاحق، بدأ سعر البيتكوين بالتراجع بعض الشيء، لكنه لا يزال فوق الـ 88 ألف دولار.

وقفز سعر هذه العملة المشفرة بأكثر من 10% خلال اليوم الأخير، حسب بيانات Binance.

يذكر أن ارتفاع سعر البيتكوين تسارع بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر الجاري، ووصل إلى مستويات قياسية جديدة.

وتوقع المدير العام لمنصة Binance لتجارة العملات الرقمية ريتشارد تين حلول "العصر الذهبي" للعملات المشفرة مع وصول ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.

 

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