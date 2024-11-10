الأحد 10 نوفمبر 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، إحباط تهريب مخدرات بـ 200 مليون جنيه، وأب يقتل ابنه ويلقى جثته فى مصرف بالغربية

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

الداخلية تنظم زيارة لطلبة أكاديمية الشرطة إلى العاصمة الإدارية لمشاهدة الجمهورية الجديدة (صور)

 نظمت وزارة  الداخلية زيارة لجميع طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بكل المراحل الدراسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد القلب النابض للجمهورية الجديدة والتى بنيت فى زمن قياسى بعزيمة وإرادة وسواعد المصريين.  

 

رئيس النيابة الإدارية: نحرص على تنمية قدرات أعضاء الهيئة لمواكبة رؤية مصر 2030

 التقى المستشار عبد الراضي صديق  رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد بمقر رئاسة الهيئة، معاوني النيابة الإدارية من خريجي دفعتي ٢٠١٧، ٢٠١٨، وذلك ضمن فعاليات برنامج " الدورة التأهيلية رقم (٢) للهيئات القضائية ".

إحباط محاولة تشكيل عصابي دولي لتهريب مخدرات بـ 200 مليون جنيه

 نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إحباط محاولة تشكيل عصابي دولي لتهريب مواد مخدرة للبلاد تقدر قيمتها المالية بـ 200 مليون جنيه؛ فى ضربة استباقية حاسمة.

ضبط تشكيل عصابى بأسيوط تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها

 تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي بأسيوط تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها فى أسيوط.

الأب وصديقه وراء الجريمة، كشف غموض العثور على جثة شاب أثناء تطهير بحر شبين بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية اليوم من كشف غموض العثور على جثة شاب في نهاية العقد الثاني من عمره، داخل مياه بحر شبين بنطاق عزبة حمد بمدينة المحلة الكبرى، وذلك أثناء عمليات التطهير.

إصدار لائحة النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 247 (تابع)، الصادرة في 7 نوفمبر 2024، قرار رقم 464 لسنة 2024، بشأن إصدار لائحة النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه.

تأجيل محاكمة يحيى موسى و114 آخرين في «الكيان المدمج» لـ 11 يناير

 قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا إخوانيًا آخرين في القضية رقم 383 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا بـ"الكيان المدمج"، وذلك لجلسة 11 يناير المقبل للاطلاع والاستعداد وسماع شهادة شاهد الإثبات الأول.

 

ضبط 38 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات بـ ملايين الجنيهات قبل ترويجها في 10 محافظات

 نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 38 عنصرا إجراميا، بحوزتهم كمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة، قبل ترويجها في 10 محافظات وتقدر القيمة المالية بملايين الجنيهات.

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص يرتدي ملابس نسائية والتعدي عليه

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتديًا ملابس نسائية وتهديده من قبل بعض الأشخاص بقنا وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.


 

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