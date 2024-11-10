نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 247 (تابع)، الصادرة في 7 نوفمبر 2024، قرار رقم 464 لسنة 2024، بشأن إصدار لائحة النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه.

ونصت المادة الأولى في قرار مستشاري قضايا الدولة "يعمل في شأن نادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه بلائحة النظام الأساسي، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر ملخصها، ويلغى كل حكم أو قرار يخالف أحكامها.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى الصادر بجلسة ٥/١١/٢٠٢٤ بالموافقة على الآتى:

١ -التأكيد على قرارات المجلس الأعلـى الـسابق صـدورها باعتبـار نـادى مستشاري قضايا الدولة وفروعه شأن من شؤون هيئة قضايا الدولة.

٢ -الموافقة على لائحة النظام الأساسي لنادي مستشاري قضايا الدولة وفروعه.

٣ -مخاطبة وزارة التـضامن الا جتمـاعى باتخـاذ الـلازم نحـو نقـل تبعيـة نادى مستشارى قضايا الدولة وفروعه من وزارة التـضامن الاجتمـاعي إلـى هيئـة قضايا الدولة.



