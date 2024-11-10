ضبط 38 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات بـ ملايين الجنيهات قبل ترويجها في 10 محافظات

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 38 عنصرا إجراميا، بحوزتهم كمية كبيرة من المواد والأقراص المخدرة، قبل ترويجها في 10 محافظات وتقدر القيمة المالية بملايين الجنيهات.

وكان قطاع الأمن العام قد واصل جهوده، بالتنسيق مع مديريات الأمن، والأجهزة بمشاركة مديريات أمن (أسوان - الدقهلية - قنا - الجيزة – بنى سويف – البحيرة – الغربية - الأقصر –– جنوب سيناء – الإسماعيلية) لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.



مديرية أمن أسوان

ضبط (عنصر إجرامى" له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو)، وبحوزتهما (3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 25 كيلو جرام لمخدر البانجو –200 قرص لعقار التامول المخدر – بندقية آلية - 7 خزائن – عدد من الطلقات).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر إجرامى" له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شربين)، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 10 كيلو جرامات لمخدر البانجو – بندقية آلية – عدد من الطلقات).

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبحوزتهما (كمية لمخدر "الهيروين، الحشيش، الشابو، الهيدرو" - عدد من الأقراص المخدرة لعقار التامول – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).

مديرية أمن قنا

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا )، وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين" – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة قنا)، وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الشابو" – بندقية آلية – خزينة – عدد من الطلقات).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عنصر إجرامي، سيدة - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد)، وبحوزتهما (كمية من مخدر الكوكايين – طبنجة صوت).

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين، سيدة "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة العجوزة)، وبحوزتهم ( 3 كيلو جرام لمخدر الآيس – 2 كيلو جرام لمخدر البودر – سلاح أبيض - ميزان حساس)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم)، وبحوزته (2000 قرص لعقار الترامادول المخدر – سلاح أبيض).

وفى مديرية أمن بنى سويف؛ ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرتى "قسم ومركز شرطة بنى سويف")، وبحوزتهم (كمية لمخدرات "الحشيش، البودر، الآيس" - فرد محلى - عدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض- دراجة نارية مبلغ بسرقتها).

مديرية أمن البحيرة؛ ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة مبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

كما ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار)، وبحوزته (1,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد محلى)، وضبط تشكيل عصابى مكون من (6 عناصر إجرامية "لـ 4 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركزى شرطة "أبوالمطامير، كفر الدوار")، وبحوزتهم ( 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية خرطوش - 4 فرد محلى- عدد من الطلقات).



وضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت)، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الآيس - بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات- سلاح أبيض).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا)، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن الأقصر

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أرمنت)، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الشابو - 2 فرد محلى وطلقتان).

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل" وبحوزتهما (40 كيلو جرام لمخدر البانجو – 12 كيلو جرام لمخدر بذور الخشخاش "أفيون" – 2 سلاح أبيض)، و(عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة طور سيناء)، وبحوزته (26 كيلو جرام لمخدر الحشيش "خام" – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 سلاح أبيض).

مديرية أمن الإسماعيلية

كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق)، وبحوزته (10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – طبنجة)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير) وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام لمخدر الهيروين – عدد من الأمبولات المخدرة – كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع مخدر الحشيش – الآدوات المستخدمة فى تصنيع مخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 5 ميزان حساس)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

