الأب وصديقه وراء الجريمة، كشف غموض العثور على جثة شاب أثناء تطهير بحر شبين بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية اليوم من كشف غموض العثور على جثة شاب في نهاية العقد الثاني من عمره، داخل مياه بحر شبين بنطاق عزبة حمد بمدينة المحلة الكبرى، وذلك أثناء عمليات التطهير.

بدأت القصة في الشهر الماضي عندما عثر عمال الري على جثة شاب ملقاة في إحدى الترع الواقعة في مدينة المحلة الكبرى.

وتم إخطار الجهات الأمنية التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الشاب تعرض للقتل قبل أن يتم إلقاء جثته في الترعة.

العثور على جثة الشاب مجهولة الهوية ملقاة في مياه النيل

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الغربية، في فك لغز العثور على جثة الشاب مجهولة الهوية، ملقاة في مياه النيل بمنطقة "بحر شبين بنطاق عزبة حمد بمدينة المحلة الكبرى"، وذلك بعد أن تم اكتشافها أثناء تنظيف المياه من نبات ورد النيل.

ومع استكمال التحقيقات، انكشفت الحقيقة حيث تبين أن الجاني هو والد المجني عليه "علي أبو النور" الذي أقدم على قتل ابنه بالتعاون مع صديق الضحية المدعو "إسماعيل ك."، مبررين جريمتهما بسوء سلوك الشاب وكثرة سرقاته من المنزل.



وبعد إلقاء القبض عليهما، اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وتم تمثيل الواقعة بحضور النيابة العامة.

تعاطي المخدرات دفعه لسرقة ممتلكات العائلة ومحصول العنب

وأقر الأب بارتكاب الجريمة بسبب تعاطي ابنه للمخدرات التي كانت تدفعه لسرقة ممتلكات العائلة، بما في ذلك سرقة محتويات المنزل ومحصول العنب من أرض العائلة.



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان شاب، في العقد الثاني من عمره، غارقًا بين نبات ورد النيل أسفل كوبري عزبة حمد.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث باشرت جمع المعلومات وشهادات شهود العيان.

وبعد تكثيف التحريات، تم التوصل إلى هوية الضحية، وتبين أنه شاب يُدعى "إبراهيم علي أبو النور"، ويبلغ من العمر 18 عامًا.

المتهمان يعترفان بارتكاب الجريمة ويقومان بتمثيل الجريمة

وبعد إلقاء القبض عليهما، اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وتم تمثيل الواقعة بحضور النيابة العامة، اليوم الأحد.

وأقر الأب بارتكاب الجريمة بسبب تعاطي ابنه للمخدرات التي كانت تدفعه لسرقة ممتلكات العائلة، بما في ذلك سرقة محتويات المنزل ومحصول العنب من أرض العائلة.

وأوضح الأب أنه، بالتعاون مع صديق الضحية، قام بنقل الجثمان على متن مركبة توك توك وألقاه في مياه بحر شبين. وبعد أن جرفته المياه، تم العثور عليه عالقًا بين نبات ورد النيل.

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاستكمال الإجراءات القانونية ومعرفة المزيد من تفاصيل الجريمة المأساوية.