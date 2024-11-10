ضبط تشكيل عصابى بأسيوط تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها
تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي بأسيوط تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها فى أسيوط.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاملان – وزوجة أحدهما – لهم معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليهم فى عدة قضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات المحلية وترويجها، متخذين من دائرة القسم مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المضبوطات أبرزها (مبالغ مالية مقلدة "فئات مختلفة" - عدد من الأوراق مطبوع عليها عُملات ورقية فئات مالية مختلفة معدة للتقطيع والتجهيز - كمية من الأوراق "مُجهزة لطباعة العملات" - جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - طباعة ألوان - آلة يدوية لتقطيع الأوراق)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
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