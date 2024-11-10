الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابى بأسيوط تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها

ضبط تشكيل عصابى بأسيوط
ضبط تشكيل عصابى بأسيوط تخصص فى تقليد العملات المحلية

 تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي بأسيوط تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها فى أسيوط.

عاطل يمزق جسد طالب فى السويس بسبب خلافات الجيرة

ضبط 5 أشخاص بتهمة الاعتداء على قائد سيارة عاتبهم بسبب إلقاء أكياس مياه عليه بالإسكندرية

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاملان – وزوجة أحدهما – لهم معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليهم فى عدة قضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات المحلية وترويجها، متخذين من دائرة القسم مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المضبوطات أبرزها (مبالغ مالية مقلدة "فئات مختلفة" - عدد من الأوراق مطبوع عليها عُملات ورقية فئات مالية مختلفة معدة للتقطيع والتجهيز - كمية من الأوراق "مُجهزة لطباعة العملات" - جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - طباعة ألوان - آلة يدوية لتقطيع الأوراق)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى. 
 

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط تشكيل عصابى بأسيوط تشكيل عصابي النيابة العامة قسم شرطة أول أسيوط قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

عاطل يمزق جسد طالب فى السويس بسبب خلافات الجيرة

ضبط 5 أشخاص بتهمة الاعتداء على قائد سيارة عاتبهم بسبب إلقاء أكياس مياه عليه بالإسكندرية

القبض على سائق سيارة نقل اصطدم بسور فيلا بمنطقة التجمع الأول

غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعي الغربي لمدة شهر باتجاه محور 3 يوليو

مصرع شخص دهسه قطار فى الجيزة

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص تابع لإحدى المدارس بمدينة 6 أكتوبر

حالة الطرق اليوم، زحام مروري بكوبري الجلاء ومحور صفط اللبن وامتداد شارع رمسيس

ضبط 41 بلطجيا وهاربا من المراقبة و12 سائقا تحت تأثير المخدرات

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

«القاهرة السينمائي» يعطي قبلة الحياة لـ 10 أفلام من أجمل كلاسيكيات الفن المصري (فيديوجراف)

حقيقة مفاوضات بيرسي تاو مع الزمالك

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

وفاة الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية

موعد مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن رقم واين روني الاستثنائي

تعليق برلماني بشأن الإيجار القديم: حكم الدستورية العليا ملزم

منوعات

المزيد

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في تصفيات شمال إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

التباهي بالمال والولد، تفسير الشعراوي للآية 34 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads