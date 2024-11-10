الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص يرتدي ملابس نسائية والتعدي عليه

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتديًا ملابس نسائية وتهديده من قبل بعض الأشخاص بقنا وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

ضرب مراته وإخوتها انتقموا منه بـ قنا

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص "مرتديًا ملابس نسائية" وتهديده من قبل بعض الأشخاص بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.



الأمن يكشف ملابسات فيديو ارتداء شخص ملابس نسائية والتعدى عليه

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة دشنا بلاغا من أحد الأشخاص بقيام “3 عمال – مقيمين بدائرة المركز” بالتعدى عليه بالضرب وتجريده من ملابسه وتصويره بملابس نسائية ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى على إثر خلافات أسرية بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وأقروا بارتكابهم الواقعة لقيام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على زوجته "شقيقة اثنين من المتهمين".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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