الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص يرتدي ملابس نسائية والتعدي عليه

قوات الامن
قوات الامن

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص مرتديًا ملابس نسائية وتهديده من قبل بعض الأشخاص بقنا وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

 

ضرب مراته وإخوتها انتقموا منه بـ قنا 

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص "مرتديًا ملابس نسائية" وتهديده من قبل بعض الأشخاص بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.  
 

 الأمن يكشف ملابسات فيديو ارتداء شخص ملابس نسائية والتعدى عليه 

 

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة دشنا بلاغا من أحد الأشخاص بقيام “3 عمال – مقيمين بدائرة المركز” بالتعدى عليه بالضرب وتجريده من ملابسه وتصويره بملابس نسائية ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى على إثر خلافات أسرية بينهم.

حملت منه سفاحا، إحالة أوراق عامل تعدى على ابنته للمفتي

الإعدام شنقًا لـ مبيض محارة قتل اثنين من أبناء عمته فى أسيوط

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين  وأقروا بارتكابهم الواقعة لقيام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على زوجته "شقيقة اثنين من المتهمين".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مركز شرطة دشنا التعدى بالضرب أجهزة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حملت منه سفاحا، إحالة أوراق عامل تعدى على ابنته للمفتي

الإعدام شنقًا لـ مبيض محارة قتل اثنين من أبناء عمته فى أسيوط

السيطرة على حريق محال ومسجد بحلقة السمك في الزيتون

الداخلية تنظم زيارة لطلبة أكاديمية الشرطة إلى العاصمة الإدارية لمشاهدة الجمهورية الجديدة (صور)

رئيس النيابة الإدارية: نحرص على تنمية قدرات أعضاء الهيئة لمواكبة رؤية مصر 2030

إحباط محاولة تشكيل عصابي دولي لتهريب مخدرات بـ 200 مليون جنيه

ضبط 38 عنصرا إجراميا بحوزتهم مخدرات بـ ملايين الجنيهات قبل ترويجها في 10 محافظات

القبض على موظف وسائق سرقا شركة بالقطامية

الأكثر قراءة

عمر مرموش أول لاعب بالتاريخ يسجل 3 أهداف في مباريات متتالية من ركلة حرة

مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار والقبض على 5 آخرين بالأقصر

تفاصيل عرض الأخدود السعودي لضم زيزو من الزمالك في الانتقالات الشتوية

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

خبير يكشف مصير سعر الدولار والفائدة خلال الفترة المقبلة (فيديو)

التابلت هيرجع المخازن، قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة

خبير تربوي يكشف 11 سببا لإلزام طلاب الثانوية العامة برد التابلت

منوعات

المزيد

رسميا، تأكيد موعد إصدار لعبة GTA 6

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

بكام سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد للمستهلك

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة على النبي طلبا لرفع الوباء والشفاء من الأمراض؟ دار الإفتاء تجيب

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads