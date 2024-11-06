أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 246 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها رقم 246، الصادر في 6 نوفمبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الإسكان والمرافق، والتنمية المحلية.



-قرارات وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا، والأذن لـ 63 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة الصناعة بضم عضوين للجنة دعم صناعة الدخان والسجائر.

-وقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجواز إعادة تعيين العاملين بالمدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية، ممن حصلوا على مؤهل عال، أثناء الخدمة- بإحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة (70 ) من قانون التعليم، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل تلك الوظائف، بشرط أن تكون المؤهلات التى حصلوا عليها متطلبة لشغلها، ويكون التعيين على وظيفة معلم، أو ما يعادلها متى توافرت فيهم الشروط الإلزمة، وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفى المعمول بها. وقرار بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.

-وقرارات وزارة الإسكان بإضافة عقار بقصر النيل لسجل المباني المتميزة ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة، والعمل بتصنيف درجة الخطورة للأنشطة الصناعية المك ودة والمعمول بها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.-وقرار وزارة التنمية المحلية بنزع ملكية العقارين رقمى (4، 6) بشارع السبتية سوق السمك بحى الأزبكية بمحافظة القاهرة لأغراض إعادة تخطيط وتطوير وتحسين المرافق العامة بمنطقة ميدان رمسيس والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارين لتنفيذ المشروع.



