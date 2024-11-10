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رئيس النيابة الإدارية: نحرص على تنمية قدرات أعضاء الهيئة لمواكبة رؤية مصر 2030

رئيس النيابة الإدارية:
رئيس النيابة الإدارية: نحرص على تنمية قدرات أعضاء الهيئة

 التقى المستشار عبد الراضي صديق  رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد بمقر رئاسة الهيئة، معاوني النيابة الإدارية من خريجي دفعتي ٢٠١٧، ٢٠١٨، وذلك ضمن فعاليات برنامج " الدورة التأهيلية رقم (٢) للهيئات القضائية ".

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جاء ذلك في حضور عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير إدارة الدعوى التأديبية، الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، ومدير إدارة التفتيش القضائي، وعدد من المستشارين أعضاء الأمانة العامة والوحدات المركزية برئاسة الهيئة.

وخلال فعَّاليات اليوم استمع أعضاء النيابة الإدارية المشاركين في البرنامج لشرح موجز حول دور النيابة الإدارية في منظومة العدالة المصرية، وعددٍ من الإدارات والوحدات المركزية، شمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إدارة التفتيش القضائي، الأمانة الفنية لرئيس الهيئة، إدارة النيابات، وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مركز التدريب القضائي.

وفي كلمته حرص رئيس هيئة النيابة الإدارية، على الترحيب  بمعاوني النيابة الإدارية المشاركين في البرنامج، والثناء على تميزهم خلال مراحل البرنامج التدريبي المختلفة.

وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية بناء قدرات وتعزيز ملكات أعضاء النيابة الإدارية من خلال التدريب والتأهيل المستمر في مختلف المجالات، والذي يأتي مواكبًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة - رؤية مصر ٢٠٣٠، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في حياتهم الوظيفية المقبلة، وأداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.

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