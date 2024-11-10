إحباط محاولة تشكيل عصابي دولي لتهريب مخدرات بـ 200 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إحباط محاولة تشكيل عصابي دولي لتهريب مواد مخدرة للبلاد تقدر قيمتها المالية بـ 200 مليون جنيه؛ فى ضربة استباقية حاسمة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى يتزعمه عنصر إجرامى دولى شديد الخطورة "يحمل جنسية إحدى الدول" يُعد من أكبر مهربى المواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس "الشابو" ويعاونه (4 أشخاص "بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول") بتهريب كميات كبيرة من مخدر الآيس "الشابو" ومحاولة ترويجها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وضبطهم ( بنطاق محافظتى القاهرة – البحر الأحمر) وبحوزتهم (400 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 5 سيارات – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (200 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والتصدى الحاسم لها وتوجيه الضربات الاستباقية للتشكيلات العصابية القائمين على جلبها وتهريبها لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.