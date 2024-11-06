أخبار الحوادث اليوم، زوج يقتل زوجته الحامل في الشهر السابع ويبلغ الشرطة، استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة، إحالة أوراق قاتلى طفل الهمامية للمفتى

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية؛ جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا.

أقدم سائق على قتل زوجته الحامل فى الشهر السابع واتصل بالشرطة ليخبرهم بجريمته بمنطقة أبو النمرس.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية،القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 27 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في القوصية.

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط 10 لصوص لارتكاب جرائم سرقات المساكن والدراجات بمناطق التبين والمعادى والمقطم.

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 من قائدي السيارات لأداء حركات استعراضية بسياراتهم وتعريض المواطنين بالخطر.

حددت النيابة العامة 25 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة والصناعة علي حكم سجنهم 5 سنوات بتهمة الاختلاس.

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 63 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم بإحالة أوراق المتهمين بقتل طفل الهمامية بحجة تقديمه قربانا لفتح مقبرة أثرية لفضيلة المفتى.

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة رودينا، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.











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