أخبار الحوادث اليوم، زوج يقتل زوجته الحامل في الشهر السابع ويبلغ الشرطة، استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة، إحالة أوراق قاتلى طفل الهمامية للمفتى
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
مافيا السجائر، ضبط 3 أشخاص لحيازتهم 193 ألف عبوة و1.7 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية؛ جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا.
زوج يقتل زوجته الحامل فى الشهر السابع ويتصل بالشرطة بأبو النمرس
أقدم سائق على قتل زوجته الحامل فى الشهر السابع واتصل بالشرطة ليخبرهم بجريمته بمنطقة أبو النمرس.
القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 27 مليون جنيه في القوصية
ألقت أجهزة وزارة الداخلية،القبض على تاجر أسلحة نارية غسل 27 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في القوصية.
سقوط 10 لصوص لسرقة المساكن والدراجات النارية بالقاهرة
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط 10 لصوص لارتكاب جرائم سرقات المساكن والدراجات بمناطق التبين والمعادى والمقطم.
ضبط 3 من قائدي السيارات لأداء حركات استعراضية بسيارات بالقاهرة
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 من قائدي السيارات لأداء حركات استعراضية بسياراتهم وتعريض المواطنين بالخطر.
25 نوفمبر، أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة على حكم سجنهم
حددت النيابة العامة 25 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة والصناعة علي حكم سجنهم 5 سنوات بتهمة الاختلاس.
وزير الداخلية يأذن لـ 63 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 63 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ذبحوه قربانا لفتح مقبرة أثرية، حكم قضائي عاجل بإحالة أوراق قاتلى طفل الهمامية للمفتى
قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم بإحالة أوراق المتهمين بقتل طفل الهمامية بحجة تقديمه قربانا لفتح مقبرة أثرية لفضيلة المفتى.
إحالة أوراق قاتلة الطفلة رودينا في قنا للمفتي
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة رودينا، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
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