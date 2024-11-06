وزير الداخلية يأذن لـ 63 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 63 شخصًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء القرار الأول ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1999 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم حمزة عاطف السيد أحمد إسماعيل وآخرهم يوسف أشرف محمد بيومى حسن).

وجاء القرار الثانى ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 2000 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم كريم إبراهيم أحمد محمد فراج وآخرهم إبراهيم محمد عبد الرحمن محرم).

وجاء القرار الثالث ؛وزارة الداخلية قـرار رقم 2001 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مـادة 1 - يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم على أحمد فرحات إبراهيم وآخرهم أحمد ممدوح محمد مسعود) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.