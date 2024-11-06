زوج يقتل زوجته الحامل فى الشهر السابع ويتصل بالشرطة بأبو النمرس
أقدم سائق على قتل زوجته الحامل فى الشهر السابع واتصل بالشرطة ليخبرهم بجريمته بمنطقة أبو النمرس.
تلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة مفاده تلقيهم بلاغًا من شخص يفيد فيه بقيامه بقتل زوجته.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين مقتل سيدة تدعى “منى.ع” (33 عامًا)، ربة منزل حامل في الشهر السابع، وبها كسور متفرقة بالجسم وسحجات نتيجة تعرضها للضرب باستخدام سلك وعصا خشبية على يد زوجها وعلل ارتكاب الجريمة لشكه فى سلوكها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
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