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حوادث

ذبحوه قربانا لفتح مقبرة أثرية، حكم قضائي عاجل بإحالة أوراق قاتلى طفل الهمامية للمفتى

حكم قضائى عاجل باحالة
حكم قضائى عاجل باحالة أوراق قاتلى طفل الهمامية للمفتى

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم بإحالة أوراق المتهمين بقتل طفل الهمامية بحجة تقديمه قربانا لفتح مقبرة أثرية لفضيلة المفتى.

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وحدد في وقت سابق المستشار فكري غانم، رئيس محكمة استئناف أسيوط؛ جلسة محاكمة المتهمين بذبح  طفل واستخدام كفيه واستخدامهما في أعمال التنقيب، مقابل مبالغ مالية، لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من وقائع القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر بإحالة المتهمين في الجناية رقم 10730 لسنة 2024 مركز البداري والسابق قيدها برقم 3316 لسنة 2024 إداري مركز البداري إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم فيما نسب إليهم من ارتكاب جرائم قتل المجني عليه المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء.

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صغير الهمامية طفل الهمامية مركز شرطة البداري مديرية أمن اسيوط

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