إحالة أوراق قاتلة الطفلة رودينا في قنا للمفتي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة رودينا، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف، وتامر يحيى محمد، وسكرتارية أبوالمعارف عبدالشافي سلام، وأحمد صالح أبوسحلي.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة «رشا. أ. و»، 40 عاما، ربة منزل، إلى محكمة الجنايات بتهمة خطف وقتل المجني عليها رودينا محمد كامل، أثناء ذهابها لحفظ القرآن الكريم.

وأدلت المتهمة باعترافاتها، أنها تخلصت منها بغرض سرقة قرطها الذهبي، لمرورها بضائقة مالية، مشيرة الى أثناء ذهابها إلى مكتب لتحفيظ القرآن الكريم بالقرية، كعادتها كل يوم، واستدرجتها إلى المنزل، وحاولت سرقة قرطها الذهبي، وعندما صرخت الطفلة، حاولت كتم أنفاسها، حتى لا يفتضح أمرها، ولم تقصد قتلها، ولكن حاولت إسكات صوتها.

وأضافت أن كل محاولات إسكات صوتها باءت الفشل، ثم تعدت عليها بالضرب، واصطدمت رأسها في حائط، وخنقتها، ثم وضعتها في جوال، ودفنتها في رمال أعلى سطح المنزل، في محاولة لإخفاء الجريمة، وكانت تنتظر أن ينام أهالي القرية، وتحمل جثة الطفلة لالقائها في مكان ما، إلا أن الأمن والأهالي كشفوا الجريمة.

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