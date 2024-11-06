الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط 3 من قائدي السيارات لأداء حركات استعراضية بسيارات بالقاهرة

ضبط 3 من قائدى السيارات
ضبط 3 من قائدى السيارات لـ أداء حركات إستعراضية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 من قائدي السيارات لأداء حركات استعراضية بسياراتهم وتعريض المواطنين بالخطر.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام عدد من الأشخاص بأداء حركات استعراضية بسيارات قيادتهم بالطرق العامة بنطاق محافظة القاهرة مُعرضين حياتهم والآخرين للخطـــــر. 

 


وبالفحص وإجـــراء التحريات أمكن تحديد وضبط (3 سيارات "سارية التراخيص"  ، وقائديها 3 أشخاص)، وبمواجهتــــهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود مقاطع فيديو توثق أدائهم لحركات استعراضية بالسيارات. 
 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

 

 

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أداء حركات إستعراضية الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

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