سقوط 10 لصوص لسرقة المساكن والدراجات النارية بالقاهرة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط 10 لصوص لارتكاب جرائم سرقات المساكن والدراجات بمناطق التبين والمعادى والمقطم.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة التبين)، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة ( بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالى) من داخل شقة بدائرة القسم، وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب "، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية لدى عميلهم "سيئ النية".



كما تم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") حال استقلالهم دراجة نارية" تروسيكل بدون لوحات معدنية" تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة المعادى بأسلوب "كسر الجادون وسحبها بالتروسيكل المُشار إليه".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة).



كما تم ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.



كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر لارتكابه وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل المساكن بأسلوب "قص الأسلاك"، وبحوزته ( "مقص حديدى – كمية من الأسلاك الكهربائية" مجهولين المصدر).

وبمواجهته إعترف بارتكابه (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية ( تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ) تم ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية "متحصلات وقائع السرقة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.